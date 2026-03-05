Polițiștii locali din Suceava au ridicat două autoturisme parcate ilegal pe locurile rezervate persoanelor cu dizabilități



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii locali din cadrul Primăriei Municipiului Suceava au intervenit joi și au ridicat două autovehicule staționate neregulamentar pe locurile rezervate persoanelor cu dizabilități de pe Bulevardul George Enescu.

Niciunul dintre cele două vehicule nu avea expusă la vedere legitimația de parcare specială pentru persoane cu dizabilități, fapt ce constituie o încălcare clară a reglementărilor în vigoare. Locurile de parcare destinate persoanelor cu dizabilități sunt strict rezervate celor care dețin și afișează vizibil documentul corespunzător.

Primăria Municipiului Suceava reamintește tuturor conducătorilor auto că ocuparea fără drept a acestor locuri atrage sancțiuni contravenționale cuprinse între 2.000 lei și 10.000 lei, la care se adaugă măsura complementară de ridicare a vehiculului pe cheltuiala proprietarului.

Acțiunea de astăzi face parte din controalele zilnice efectuate de poliția locală pentru asigurarea respectării normelor de circulație și protejarea drepturilor persoanelor cu dizabilități.