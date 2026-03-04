Arbitrii suceveni declanșează protest oficial: bareme prea mici, plăți întârziate cu până la 60 de zile și presiuni din partea conducerii AJF



Asociația Arbitrilor de Fotbal din Județul Suceava a anunțat oficial declanșarea unui protest amplu față de condițiile de lucru impuse de conducerea Asociației Județene de Fotbal Suceava și de președintele acesteia, Ciprian Anton. 24 de arbitri (divizionari și de nivel județean) au semnat o listă prin care refuză să oficieze meciurile organizate de AJF până la rezolvarea problemelor.

Principalele nemulțumiri reclamate sunt nivelul extrem de scăzut al baremelor de arbitraj comparativ cu alte județe din regiune și întârzierile mari la plată, care ajung frecvent la 45–60 de zile de la disputarea partidelor. Arbitrii acuză, de asemenea, presiuni și tentative de intimidare din partea președintelui AJF asupra celor care susțin protestul.

Exemple comparative prezentate de arbitri:

Suceava (Liga 4): arbitru central – 200 lei, asistent – 160 lei

(Liga 4): arbitru central – 200 lei, asistent – 160 lei Vaslui (Liga 4): arbitru central – 215 lei, asistent – 190 lei

(Liga 4): arbitru central – 215 lei, asistent – 190 lei Iași (Liga 4): arbitru central – 250 lei, asistent – 210 lei

(Liga 4): arbitru central – 250 lei, asistent – 210 lei Neamț (Liga 4): arbitru central – 250 lei, asistent – 200 lei

În același timp, jucătorii din Liga a 4-a Suceava pot încasa între 500 și 1.500 lei pe meci, în timp ce arbitrii care conduc jocurile sunt plătiți semnificativ mai puțin și cu mari întârzieri.

Pișta Andrei, președinte al Comisiei Județene de Arbitri Suceava în perioada 2018-2024 și arbitru în lotul național Liga a III-a din 2017, a declarat în numele asociației: „Arbitrii sunt o componentă esențială a fenomenului fotbalistic. Fără arbitri respectați și plătiți corect, competițiile nu pot funcționa.”

Arbitrii semnalizează că, în cursul acestei săptămâni, mai mulți colegi au fost contactați telefonic de Ciprian Anton, care ar fi încercat să îi determine să renunțe la protest, invocând inclusiv relații la nivelul Federației Române de Fotbal. Ca urmare, unii arbitri divizionari nu ar mai fi primit delegări la Liga a III-a în primele două etape ale returului.

Prin acest protest, arbitrilor suceveni solicită:

actualizarea urgentă a baremelor de arbitraj la un nivel decent;

plata baremelor într-un termen rezonabil (maximum 15-20 de zile);

încetarea oricărei forme de presiune sau intimidare asupra arbitrilor.

În lipsa unor soluții concrete din partea conducerii AJF Suceava, arbitrii suceveni își rezervă dreptul de a continua și amplifica formele de protest.