Accident de muncă la o societate din Rădăuți: Muncitor rănit după declanșarea accidentală a unui pistol pneumatic

Un muncitor a suferit un accident de muncă marți, 3 martie 2026, la o societate de prelucrare a lemnului din municipiul Rădăuți. Bărbatul a fost rănit la brațul stâng cu un cui metalic după ce un pistol pneumatic s-a declanșat accidental în timpul activității.

Incidentul s-a produs în jurul orei 13:10, în depozitul de confecționare paleți al societății. Victima, angajată ca muncitor necalificat, lucra alături de un coleg care manipula pistolul pneumatic. Din cauza unei neatenții, dispozitivul s-a declanșat și a înfipt cuiul în brațul stâng al muncitorului.

La fața locului a intervenit un echipaj de ambulanță, care a transportat victima la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Municipal Rădăuți. Bărbatul a fost diagnosticat cu plagă înțepată.

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Rădăuți, sesizați prin SNUAU 112, s-au deplasat imediat la locul producerii evenimentului și au deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de „neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă”, „nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă” și „vătămare corporală din culpă”.

Cercetările sunt continuate de lucrătorii Biroului de Ordine Publică Rădăuți – Compartimentul Proximitate, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți.