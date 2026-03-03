Conducere repetată fără permis: Un bărbat Frasin a ajuns în arest după ce a fost prins a treia oară la volan deși are permisul suspendat



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Gura Humorului au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui bărbat de 41 de ani din orașul Frasin, bănuit de săvârșirea infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul având exercitarea dreptului de a conduce suspendată, la a treia abatere de acest gen.

Fapta a fost constatată la data de 24 februarie 2026, în jurul orei 11:31, pe drumul județean DJ 177A, în zona localității Doroteia. Echipajul de poliție rutieră, aflat în acțiune pentru verificarea stării anvelopelor de iarnă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, a oprit un autoturism marca Mitsubishi care se deplasa din direcția DN17 spre Doroteia. După semnalizarea regulamentară cu semnale acustice și luminoase, conducătorul auto s-a conformat și a oprit.

La legitimare, polițiștii au identificat la volan un bărbat de 41 de ani, din satul Plutonița, orașul Frasin. Verificările în bazele de date au arătat că bărbatul figurează cu permis de conducere emis de autoritățile din Spania (categoriile AM/B1/B), suspendat din 26 septembrie 2025 până la soluționarea cauzei, ca urmare a unei infracțiuni la regimul rutier. Testarea cu aparatul etilotest a indicat 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma continuării cercetărilor, la data de 2 martie 2026, organele de cercetare penală au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de persoana în cauză, care a fost introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud.

Cercetările sunt continuate de lucrătorii Compartimentului Rutier din cadrul Poliției Orașului Gura Humorului sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducere pe drumurile publice a unui vehicul având exercitarea dreptului de a conduce suspendată”.