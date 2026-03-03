Aproape una din 10 nașteri în România provine de la mame adolescente: Salvați Copiii cere reformă urgentă a educației sexuale în școli



Din cele 143.637 de nașteri înregistrate în România în 2024, 13.018 au provenit de la mame cu vârsta între 15 și 19 ani, iar în 601 cazuri a fost vorba de mame sub 15 ani, conform datelor Institutului Național de Statistică (INS). Organizația Salvați Copiii România atrage atenția asupra acestei realități și solicită o reformă profundă a cadrului legal pentru introducerea educației sexuale obligatorii în școli, începând de la vârste fragede, ca măsură esențială de prevenire a abuzurilor și a sarcinilor neplanificate.

Statistica relevă aspecte alarmante: în cazul a 23 de mame sub 15 ani, nașterea din 2024 a fost a doua, iar o adolescentă de nici 15 ani a născut al treilea copil. Pentru 652 de fete sub 19 ani, a fost vorba de a treia naștere. Distribuția pe județe arată că cele mai multe nașteri la mame sub 15 ani s-au înregistrat în Mureș (60), Bacău (34), Bihor (31), Dolj (29) și Brașov (27). La nivelul grupelor de vârstă sub 19 ani, județele cu cele mai multe cazuri sunt Mureș (813 mame), Brașov (657), Dolj (568), Bihor (567) și Constanța (541), în timp ce Bucureștiul ocupă locul 14, cu 351 de cazuri. Județele cu cele mai puține nașteri de la mame adolescente sunt Gorj (127), Tulcea (130) și Mehedinți (145).

Organizația subliniază că aproape toate sarcinile la minore sunt neplanificate și trăite traumatic, reflectând eșecul sistemului legislativ în protecția copiilor prin educație. Cercetările Salvați Copiii indică faptul că 66% dintre minore au primit informații despre educație sexuală, dar 30% dintre acestea provin din surse necredibile, precum rude sau prieteni. Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv al Salvați Copiii România, a declarat că educația pentru sănătate poate reduce semnificativ fenomenul maternității timpurii, chiar în contexte de sărăcie, prin furnizarea de cunoștințe despre prevenirea sarcinilor, igienă și resurse disponibile. În zonele defavorizate, dependența de asistență socială perpetuează un ciclu de subzistență, iar prevenția devine esențială pentru reintegrarea socială și școlară a mamelor tinere.

Povestea unei fete de 15 ani, denumită Maria pentru protejarea identității, ilustrează vulnerabilitățile: după confirmarea sarcinii, ea a trăit un șoc profund, simțind că viața ei s-a terminat. A încercat să ascundă sarcina din cauza rușinii față de familie și comunitate, iar partenerul a reacționat violent, negând paternitatea. Fără sprijin inițial, Maria s-a confruntat cu frica de medici și costuri. Prin intervenția specialiștilor Salvați Copiii, ea a accesat servicii medicale, consiliere și sprijin social, reușind să continue studiile și să-și crească copilul în siguranță.

Salvați Copiii derulează programe integrate în 16 județe, implicând echipe de asistenți medicali, moașe și asistenți sociali pentru identificarea cazurilor vulnerabile în comunități rurale. Acestea includ sesiuni de consiliere privind sănătatea reproducerii, caravane medicale, sprijin nutrițional și igienic, precum și programul „Cutia Bebelușului” pentru promovarea îngrijirii timpurii. Aplicația INFOMama oferă informații digitale de încredere femeilor însărcinate. Până în prezent, organizația a ajuns la 459.500 de mame, gravide și copii sub 5 ani, crescând ratele de înscriere la medicii de familie, consultații prenatale (95% acoperire) și vaccinări (de la 50-60% la 99-100%). Programele au îmbunătățit cunoștințele adolescentelor despre prevenirea sarcinilor timpurii.

Pentru reformă, Salvați Copiii propune modificarea Legii nr. 272/2004 privind protecția drepturilor copilului, introducând educația pentru sănătate ca obligatorie de la învățământul preșcolar, adaptată vârstei, și acoperind teme precum prevenirea abuzurilor, egalitate de gen și stil de viață sănătos. De asemenea, cere completarea Legii nr. 198/2023 a învățământului preuniversitar cu disciplina „Educație pentru sănătate” ca obligatorie în trunchiul comun. Actuala legislație, care permite educația sexuală doar de la clasa a VIII-a și cu acord parental, este inadecvată, excluzând copiii vulnerabili și fiind în contradicție cu răspunderea penală de la 14 ani.

Experiențe internaționale susțin această abordare: Danemarca și Olanda au rate scăzute de nașteri adolescente datorită educației sexuale obligatorii de la vârste fragede, reducând cu până la 50% sarcinile nedorite, conform unei meta-analize UNESCO din 2021. Salvați Copiii propune o strategie interministerială cu formare pentru cadre didactice și implicarea părinților ca parteneri.

Din 1998, programul „Educație pentru sănătate” al organizației a ajuns la 271.032 de copii și adolescenți în 1.863 de școli, formând 3.055 de voluntari și 5.198 de cadre didactice, promovând cunoștințe, atitudini și comportamente sănătoase.