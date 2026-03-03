Nicușor Dan a semnat decretul: Mihai Dimian, rectorul USV Suceava, este noul ministru al Educației și Cercetării



Președintele României, Nicușor Dan, a semnat marți decretul de numire în funcția de membru al Guvernului a prof. univ. dr. Mihai Dimian, în calitate de ministru al Educației și Cercetării. Decretul a fost emis în urma propunerii validate unanim de Biroul Permanent Național al Partidului Național Liberal și susținute de premierul Ilie Bolojan.

Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură va avea loc astăzi, la ora 16:00, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni.

Mihai Dimian, rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava începând cu anul 2024, a fost propus de PNL ca independent pentru portofoliul Educației. Anterior, a ocupat funcția de prorector cu activitatea științifică între 2012 și 2024. Are un doctorat în Inginerie Electrică și Electronică obținut la University of Maryland, College Park (SUA), a fost profesor asociat la Howard University (Washington DC) și cercetător la Max Planck Institute din Leipzig (Germania).

Profesorul Dimian coordonează sau a coordonat peste 35 de proiecte naționale și internaționale de cercetare, fiind director în 17 dintre ele, cu bugete totale de zeci de milioane de lei. Printre proiectele de referință se numără Pro-USV-Biom (6,4 milioane lei), platforme hibride de comunicații prin lumină vizibilă pentru autovehicule și colaborări CERN (LHCb). Are peste 135 de publicații științifice, cu mai mult de 1.980 de citări (indice Hirsch 23 pe Google Scholar) și este autor a trei cărți la edituri internaționale (Springer, ProQuest).

De-a lungul carierei a primit numeroase distincții, printre care Premiul Academiei Române „Constantin Miculescu” (2014), Trofeul „Oamenii Timpului” – categoria Educație și Cercetare (2015), Premiul III „Cercetătorul Român al Anului” (2009) și titlul de Profesor Bologna (2007, 2016).

Numirea lui Mihai Dimian marchează a doua oară în ultimii ani când un rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava preia conducerea Ministerului Educației, după cazul lui Valentin Popa. Președintele Nicușor Dan a semnat decretul în contextul expirării interimatului la 27 februarie 2026.