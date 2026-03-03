Primarul comunei Vatra Moldoviței, Virgil Saghin, condamnat definitiv pentru corupție, a fost identificat în județul Vrancea și încarcerat



Primarul comunei Vatra Moldoviței, Virgil Saghin, condamnat definitiv la trei ani de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu, a fost identificat luni seara pe raza județului Vrancea și încarcerat într-o unitate penitenciară. Acesta se afla inițial la București când a fost contactat de organele judiciare, care i-au comunicat emiterea mandatului de arestare în vederea executării pedepsei.

Virgil Saghin a spus că a fost informat de avocatul său despre decizia de încarcerare și a declarat că se îndreaptă spre domiciliu. El a fost localizat ulterior în județul Vrancea, unde polițiștii au procedat la identificarea și reținerea sa, aplicând procedurile legale standard pentru executarea mandatului acesta fiind preluat în custodia Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Cazul lui Virgil Saghin face parte din dosarul DNA cunoscut sub numele de „Chelnerița”, care implică angajări și detașări fictive în administrația locală din Vatra Moldoviței și la Apele Române. Inițial achitat de Tribunalul Iași în ianuarie 2025, primarul a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Iași pe 2 martie 2026, la trei ani de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu (trei acte materiale). Împreună cu el au fost condamnați fostul viceprimar Gabriel Nița (trei ani cu executare) și secretarul general Ana Boca (trei ani cu suspendare). Procesul penal împotriva unui alt inculpat, Meșler Stelian, a încetat din cauza decesului acestuia. Sentința include pedepse complementare de trei ani de interzicere a drepturilor de a fi ales în autorități publice sau de a ocupa funcții de conducere în persoane juridice de drept public. DNA a contestat achitarea inițială, iar rejudecarea a dus la condamnările definitive, marcând un deznodământ neașteptat într-un dosar cu miză majoră pentru administrația locală suceveană.

Până la momentul condamnării, Virgil Saghin ocupa funcția de primar al comunei Vatra Moldoviței, iar executarea pedepsei implică vacantarea postului.