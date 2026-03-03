Tribunalul Suceava respinge acțiunea consilierului local Mihai Crăciun împotriva excluderii din AUR: decizia partidului rămâne în vigoare



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Tribunalul Suceava a respins, ca neîntemeiată, cererea formulată de consilierul local Mihai Crăciun împotriva Partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), prin care solicita anularea deciziei de excludere din partid. Instanța a respins, de asemenea, acțiunea în contradictoriu cu Juriu Național de Onoare, Disciplină și Arbitraj al AUR, Biroul de Conducere Municipal Suceava, Biroul de Conducere Județean Suceava și organizația județeană AUR Suceava, motivând că acestea nu au capacitate procesuală de folosință.

Decizia a fost pronunțată marți și poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare, apelul urmând a fi depus la Tribunalul Suceava.

Organizația Județeană AUR Suceava a anunțat oficial, printr-un comunicat de presă din 21 iulie 2025, excluderea lui Mihai Crăciun din rândul membrilor partidului. Hotărârea a fost luată în mod statutar de către organizația municipală și Biroul de Conducere Județean (BCJ), pe baza unor încălcări repetate și grave ale Statutului AUR și ale Codului de Etică și Integritate.

Potrivit comunicatului AUR Suceava, Mihai Crăciun a manifestat un comportament care a afectat imaginea și coeziunea partidului: de la includerea sa pe lista de candidați la alegerile locale, consilierul a ales să acționeze pe cont propriu, refuzând participarea la ședințe sau activități ale organizației municipale, manifestând dezinteres total față de inițiativele comune și structura internă a partidului.

„Prin conduita sa, domnul Crăciun “s-a situat în mod evident în afara reperelor fundamentale ale partidului, afectând imaginea și coeziunea organizației”, se arată în documentul AUR. Comunicatul mai precizează că, ulterior, consilierul a lansat în spațiul public acuzații grave și atacuri directe la adresa conducerii partidului și a parlamentarilor AUR, acțiuni considerate de partid ca servind interese externe și contrare celor ale formațiunii.

Un alt aspect invocat în comunicat se referă la presiuni financiare: mai mulți membri ai partidului au semnalat că Mihai Crăciun ar fi solicitat sume lunare de până la 8.000 de lei de la colegi, sub pretextul unei „taxe de protecție”, insinuând că ar putea influența percepția publică prin canalele sale de comunicare.

Deși a fost invitat să-și prezinte punctul de vedere în ședințele organizației municipale și județene, Crăciun nu a oferit argumente în apărarea sa, adoptând în schimb o atitudine agresivă, cu atacuri și amenințări la adresa membrilor prezenți.

Decizia Tribunalului Suceava confirmă legalitatea excluderii lui Mihai Crăciun din partid lăsând în vigoare sancțiunea aplicată de structurile interne ale AUR Suceava.