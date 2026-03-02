Purtătorul de cuvânt al organizației județene PNL Suceava, Alexandru Covașă, a devenit purtătorul de cuvânt al primarului PSD  Vasile Rîmbu: Vom separa clar comunicarea politică de cea administrativă



Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu (PSD), a anunțat luni, în cadrul unei conferințe de presă la sediul Primăriei, numirea lui Alexandru Covașă – vicepreședinte al Organizației Județene PNL Suceava și purtător de cuvânt al PNL Suceava – în funcția de purtător de cuvânt al instituției. Este prima schimbare majoră în echipa de comunicare a administrației locale după instalarea noii conduceri.

„De la 10 iunie 2024, când am fost declarat primar cu 42,5% din voturi, eu nu mai sunt primarul unui partid, ci primarul tuturor sucevenilor. Am intrat în muncă serios pe 24-25 octombrie și de atunci lucrăm ca o echipă unită”, a declarat Vasile Rîmbu la începutul conferinței.

Edilul a subliniat că, deși a candidat din partea PSD, a format imediat o coaliție cu PNL, cele două partide deținând împreună 78% din mandatele de consilieri locali. „Avem nevoie de un sprijin consistent atât în Consiliul Local, cât și în executiv. Coaliția nu înseamnă pierderea identității fiecărui partid, ci colaborare temporară pentru un scop comun: bunăstarea sucevenilor”, a explicat primarul.

Rîmbu a insistat asupra faptului că în Primărie nu se face politică de partid: „Aici discutăm strict administrativ. Ce nu se întâmplă la noi este negocierea de funcții sau împărțirea demnităților după parități. Lucrăm ca o echipă care își atinge obiectivele. Politica rămâne la partid, administrația se face la Primărie”.

Primarul a subliniat că nu este îngrădit de partid în deciziile sale pentru că a obținut la funcția de primar mai multe voturi decât a obținut lista de consilieri locali propusă de PSD Suceava.

Noul purtător de cuvânt, Alexandru Covașă, a acceptat provocarea și a anunțat imediat că s-a suspendat din funcțiile de purtător de cuvânt și vicepreședinte al PNL Suceava, rămânând doar simplu membru al partidului.

„Este o mare provocare pe care o accept cu bucurie. Vom separa clar comunicarea politică de cea administrativă. La Primărie vom vorbi doar despre proiecte, despre ce se face, ce s-a făcut și ce urmează. Politica se discută în afara instituției”, a declarat Alexandru Covașă.

Fost jurnalist, Covașă a recunoscut că a renunțat la emisiuni și moderări din momentul în care a intrat în politică și a promis o comunicare mai deschisă, mai rapidă și mai transparentă, inclusiv pe canalele online ale Primăriei. El a anunțat că va fi permanent la dispoziția presei și a sucevenilor, inclusiv în situații excepționale, fără program rigid.

Atât primarul Rîmbu, cât și Alexandru Covașă au anunțat că vineri, 6 martie 2026, ora 10:00, va avea loc o nouă conferință de presă cu subiecte punctuale administrative. La eveniment va participa și viceprimarul Dan Ion Cușnir. Pe ordinea de zi se află, printre altele, problema salubrizării și a gardurilor vii din cartiere, aspecte ridicate deja de presă și de cetățeni.

„Vom răspunde la toate întrebările, pozitive sau negative. Vom pregăti răspunsuri documentate și vom îmbunătăți permanent comunicarea”, a promis primarul Rîmbu.

Întrebat despre motivele alegerii unui liberal pentru această funcție, Vasile Rîmbu a răspuns ferm: „Nu am căutat un purtător de cuvânt la PNL sau la PSD. Am căutat omul potrivit, cu experiență în comunicare, care să fie înțeles de presă și de suceveni. Aici nu suntem de culoare politică – suntem administrație locală”.

El a precizat că această propunere nu a fost discutată în PSD, ci în coaliție cu scopul de a avea o imagine unitară și transparentă a Primăriei.

Întrebat dacă nu crede că va fi sancționat de PSD pentru această decizie, mai ales că în conducerea Primăriei Suceava au fost aduși mai mulți liberali decât membri PSD, Vasile Rîmbu a spus că nu consideră că trebuia să informeze conducerea județeană despre decizia luată și a subliniat că faptul că a câștigat alegerile pentru funcția de primar a fost și un sprijin pentru ca PSD să obțină funcția de președinte al CJ Suceava.

Primarul Vasile Rîmbu a încheiat cu un mesaj optimist: „Vom face ceea ce am promis și chiar mai mult”.