Tineri social-democrați din Suceava au împărțit mărțișoare în centrul orașului: „Un gest simplu, din inimă”



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Astăzi, de 1 Martie, tinerii din Organizația de Tineret a PSD Suceava au ieșit în centrul municipiului cu mărțișoare în mâini și cu dorința sinceră de a aduce un zâmbet pe chipurile trecătorilor.

Fără discursuri politice, fără bannere și fără formalități – doar un gest simplu, cald și autentic. Tinerii social-democrați au oferit mărțișoare celor care treceau pe străzile principale ale orașului, primind în schimb zâmbete, mulțumiri și bucurie sinceră.

„Astăzi n-a fost despre politică. A fost despre oameni. Am dăruit mărțișoare și am primit înapoi bucurie. Bucurie sinceră, simplă, care se citea pe chipuri și care ne-a făcut să simțim că primăvara a început cu adevărat”, au transmis tinerii PSD-iști într-un mesaj emoționant.

Un mărțișor mic, dar cu un impact mare – așa au descris ei gestul de astăzi. „Un mărțișor e mic. Dar zâmbetul pe care îl aduce poate fi uriaș”, au adăugat ei.

Cu acest prilej, tinerii social-democrați suceveni le-au urat tuturor concetățenilor o primăvară frumoasă, plină de bucurii, sănătate și momente calde alături de cei dragi.