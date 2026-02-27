USR Suceava cere eliminarea păcănelelor din toate localitățile județului. Apel ferm către primari și consilieri locali



USR Suceava a lansat, vineri, un apel public către toți primarii și consilierii locali din județul Suceava să inițieze și să adopte hotărâri de consiliu local prin care să fie eliminate sălile de jocuri de noroc din localități.

Demersul vine în contextul inițiativelor legislative naționale promovate de parlamentarii USR pentru combaterea dependenței de jocuri de noroc, fenomen pe care USR îl consideră un „flagel național” care afectează familii, tineri și comunități întregi.

Deputatul USR de Suceava, Emanuel Ungureanu, a declarat: „Sunt cosemnatar al proiectului legislativ inițiat de colega mea, deputata Diana Stoica, pentru limitarea drastică a fenomenului jocurilor de noroc. Vedem zilnic familii distruse, oameni împinși în datorii și comunități vulnerabile transformate în piețe captive pentru industria dependenței. Nu putem accepta ca, lângă școli, în centrele orașelor sau în cartierele unde trăiesc familii tinere, să existe mai multe săli de păcănele decât spații educaționale sau culturale. Autoritățile locale au astăzi instrumentele legale necesare pentru a acționa și trebuie să o facă.”

Ungureanu a adăugat: „În Parlament, USR a dus constant lupta pentru limitarea accesului la jocurile de noroc, restricționarea publicității agresive și protejarea tinerilor. Dependența de jocuri de noroc nu este o problemă individuală, ci una de sănătate publică. Statul și autoritățile locale au obligația morală de a interveni.”

Președintele USR Suceava și primar al orașului Milișăuți, Vasile Cărare, a subliniat responsabilitatea autorităților locale: „Primăriile nu trebuie să fie spectatori la distrugerea socială produsă de această industrie. Legislația permite autorităților locale să decidă dacă autorizează sau nu funcționarea sălilor de jocuri de noroc pe raza localității. Îi invit pe toți colegii primari și consilierii locali din județul Suceava să dea dovadă de curaj administrativ și responsabilitate publică. Comunitățile trebuie apărate. Copiii și familiile noastre trebuie puse pe primul loc.”

USR Suceava anunță că va susține activ toate inițiativele locale care vizează eliminarea păcănelelor și va colabora cu aleșii locali care aleg să protejeze comunitățile în fața acestui fenomen.