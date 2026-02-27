Pisică salvată de polițiști după ce a fost abandonată singură și înfometată într-un apartament din Suceava



La data de 26 februarie 2026, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Poliției Municipiului Suceava au intervenit de urgență pe strada Jean Bart din municipiul Suceava, după ce au fost sesizați telefonic că dintr-un apartament se aud, pe timpul nopții, în repetate rânduri, mieunături de pisică.

Un vecin a alertat autoritățile, precizând că proprietarul apartamentului nu a mai fost văzut la locuință de aproximativ o săptămână. La fața locului s-au deplasat polițiști din Biroul pentru Protecția Animalelor și din Biroul de Investigații Criminale al Poliției Municipiului Suceava.

Cu sprijinul administratorului asociației de proprietari, care a pus la dispoziție cheia de acces, polițiștii au deschis apartamentul. În interior a fost identificată o pisică de talie mică, de culoare albă cu pete maro și negre, care nu prezenta urme de violență fizică, dar era evident înfometată și deshidratată.

Imediat a fost contactată Asociația de Protecție a Animalelor „Casa lui Patrocle” Suceava. Un reprezentant al asociației s-a prezentat la locul intervenției și a preluat animalul, care a fost transportat de urgență la un cabinet veterinar pentru evaluare medicală.

Pisicii i-au fost efectuate analize sanitare-veterinare, i s-a administrat tratament de deparazitare internă și externă, iar ulterior a fost plasată în adăpostul asociației, unde beneficiază de condiții corespunzătoare de îngrijire.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectare a prevederilor privind protecția animalelor urmând a fi efectuate verificări amănunțite pentru identificarea proprietarului și stabilirea răspunderii legale.