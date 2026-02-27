Vasile Rîmbu își asumă greșelile și anunță consilier pe comunicare, că s-a lăsat de fumat și că nu va mai flutura mâinile în timp ce se adresează Consiliului Local



La finalul ședinței ordinare a Consiliului Local Suceava de joi, primarul Vasile Rîmbu a ținut o declarație sinceră și autoironică în care și-a recunoscut greșelile din trecut, cu accent pe comunicarea deficitară a Primăriei, și a anunțat măsuri concrete pentru îmbunătățirea acesteia.

„În viață este foarte bine să-ți recunoști greșelile. Nu poți progresa dacă nu conștientizezi eșecul pentru a ajunge la succes”, a declarat edilul, referindu-se la criticile primite atât oficial, cât și neoficial, legate de modul în care Primăria Suceava comunică cu cetățenii și presa.

Vasile Rîmbu a recunoscut că prioritatea echipei sale a fost până acum să „facă” proiectele, nu neapărat să le comunice, dar a admis că această abordare a generat neînțelegeri. „Avem multe de făcut pe linia comunicării”, a spus primarul, anunțând că luni, 2 martie, va prezenta public noul consilier al primarului pe probleme de comunicare și imagine, într-o conferință de presă.

Tot în spiritul asumării greșelilor, Vasile Rîmbu a făcut două anunțuri personale cu un zâmbet: „Vă anunț public că mi-am asumat greșelile din trecut și începând cu 1 ianuarie nu mai fumez”. De asemenea, a promis că va schimba și limbajul non-verbal: „Mi-am comandat o pereche de mănuși ca atunci când vă vorbesc să nu mai țin degetele îndepărtate și să mă condamnați la gesturi obscene. Voi fi cuminte, voi fi cu mâinile la spate”.

Declarația primarului a fost primită cu zâmbete discrete în sală, marcând un moment mai relaxat la finalul unei ședințe de Consiliu Local.