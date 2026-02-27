Consiliul Local Suceava va analiza interzicerea păcănelelor. Primarul Vasile Rîmbu: „Până la sfârșitul lunii martie propunem un proiect de hotărâre”



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Municipal Suceava de vineri viceprimarul Daniel Ungurian a propus inițierea unui proiect de hotărâre pentru interzicerea jocurilor de noroc (păcănele) pe raza municipiului, invocând posibilitățile create de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 7 din 24 februarie 2026.

„Cred că și noi ar trebui să luăm măsuri și să interzicem jocurile de noroc, în speță păcănelele, în municipiul Suceava, pentru că legislația ne permite în acest moment acest lucru. Vreau să lucrăm împreună pentru un proiect de hotărâre în acest sens”, a declarat viceprimarul Daniel Ungurian.

Primarul Vasile Rîmbu a precizat că nu este un susținător al jocurilor de noroc, dar a atras atenția că multe localități s-au grăbit să anunțe eliminarea lor fără a trece la fapte concrete.

„Sunt oameni care sunt pasionați de jocuri de noroc. Asta nu înseamnă că trebuie să o facă în centrul unui oraș sau în cartiere aglomerate ori lângă școli. Este o activitate pe care nu o putem ignora total. Sunt contribuabili de consistență la diverse bugete și o să judecăm și o să vedem de comun acord dacă o să desfășoare activitatea în municipiu sau dacă le rezervăm un anumit loc unde să își desfășoare activitatea”, a afirmat primarul Vasile Rîmbu.

Viceprimarul Dan Ioan Cușnir a subliniat necesitatea unei abordări raționale și documentate:

„Am solicitat deja la Oficiul Național pentru Jocurile de Noroc lista tuturor operatorilor din Suceava. Până nu avem această listă, nu putem înțelege, nu putem analiza. Vedem câte puncte de lucru sunt, unde sunt amplasate, în apropierea școlilor, în centru, câți angajați au. Tot ceea ce se discută până la a înțelege este doar zgomot. Și zgomotul nu duce niciodată la progres.”

La finalul dezbaterilor, primarul Vasile Rîmbu a anunțat că va coordona personal elaborarea unui proiect de hotărâre până la următoarea ședință a Consiliului Local, de la sfârșitul lunii martie:

„Până la sfârșitul lunii martie, când vom avea viitoarea ședință, eu mă pun în fruntea acestei echipe, împreună cu cei doi viceprimari. Haideți să o luăm logic și după lege. Pornim de la limitare și vedem consecințele în planul afacerilor, al impozitelor, taxelor și locurilor de muncă. Poate găsim o zonă în care să îi concentrăm, punând în practică și principiul economiei de piață și al concurenței.”

Proiectul de hotărâre va fi elaborat după obținerea datelor oficiale complete de la Oficiul Național pentru Jocurile de Noroc și după analizarea impactului economic și social.