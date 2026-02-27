Colaborare strânsă între Primăria Suceava și Universitatea „Ștefan cel Mare”. Întâlnire dedicată dezvoltării durabile a orașului



Joi, 26 februarie 2026, la Book Café, Centrul de Orientare, Asociere și Consiliere în Cariera de Cercetător (COACH USV) a organizat întâlnirea „Viziuni comune și parteneriat pentru dezvoltare locală: Primăria Suceava și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava”.

Evenimentul a reunit studenți români și străini, cadre didactice ale universității, fiind moderat de profesor universitar dr. Elena-Brândușa Steiciuc, directorul COACH USV. Din partea Universității „Ștefan cel Mare” a participat profesor universitar dr. Ștefan Purici, prorector, iar Primăria Municipiului Suceava a fost reprezentată de viceprimarul Daniel Ungurian.

În intervenția sa, viceprimarul Daniel Ungurian a prezentat principalele obiective ale administrației locale în etapa actuală: implementarea conceptului de smart city, modernizarea transportului public, internaționalizarea orașului prin legături cu diverse orașe din Europa și Statele Unite, precum și susținerea culturii și turismului.

Profesorul universitar dr. Ștefan Purici a subliniat importanța parteneriatului dintre cele două instituții, menționând sprijinul concret acordat de Primăria Suceava universității și contribuția semnificativă a USV la dezvoltarea comunității locale.

Întâlnirea a continuat cu un dialog deschis între participanți, studenții formulând numeroase propuneri și sugestii concrete pentru o dezvoltare durabilă și armonioasă a municipiului Suceava.