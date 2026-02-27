Comisia Județeană pentru Fond Funciar Suceava a analizat 12 cazuri și a validat 8 propuneri de reconstituire a dreptului de proprietate. Rămân peste 8.300 cereri nesoluționate



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Ședința ordinară a Comisiei Județene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Suceava ce s-a desfășurat vineri a avut pe ordinea de zi înscrise 12 informări, dintre care 8 propuneri înaintate de comisiile locale de fond funciar au fost supuse aprobării și validate.

Propunerile analizate au vizat situații juridice și administrative diverse: validări și invalidări ale unor titluri de proprietate pe baza hotărârilor judecătorești definitive sau a documentațiilor tehnice transmise de comisiile locale, precum și invalidarea și respingerea unei cereri de constituire a dreptului de proprietate asupra terenului aferent unor construcții, din cauza neîndeplinirii condițiilor legale.

Potrivit datelor oficiale prezentate în ședință, la data de 31 decembrie 2025, la nivelul județului Suceava rămâneau nesoluționate prin emiterea titlului de proprietate un număr total de 8.342 cereri, astfel:

6.068 cereri pentru terenuri agricole

2.274 cereri pentru terenuri cu vegetație forestieră

Suprafața totală estimată necesară pentru finalizarea procesului de reconstituire este de 11.282,17 ha, din care:

4.597,9233 ha teren agricol

6.684,2469 ha teren forestier

De asemenea, sunt încă neaplicate:

1.068 hotărâri judecătorești (363 pentru teren agricol și 705 pentru teren forestier)

5.711 hotărâri ale Comisiei Județene (4.419 pentru teren agricol și 1.292 pentru teren forestier)

Principalele cauze ale întârzierilor identificate sunt: existența litigiilor aflate pe rolul instanțelor, ocuparea anterioară a terenurilor și refuzul moștenitorilor de a accepta amplasamentele oferite în compensare, lipsa rezervei de teren la nivel local, absența planurilor parcelare, neprezentarea persoanelor îndreptățite pentru completarea documentațiilor, incidența Deciziei Curții Constituționale nr. 395/2017 în cazul terenurilor forestiere, precum și refuzul acceptării amplasamentelor puse la dispoziție de ocoalele silvice.

Pentru accelerarea soluționării cererilor, Comisia Județeană a transmis adrese oficiale către Direcția Silvică Suceava și Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Suceava, solicitând sprijin concret prin comunicarea extrasele de carte funciară actualizate (nu mai vechi de 6 luni) și a valorii de inventar a terenurilor forestiere, conform prevederilor Codului Silvic.