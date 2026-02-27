Trei ofițeri și doi subofițeri ai ISU Suceava, avansați înainte de termen cu ocazia Zilei Protecției Civile



Cu ocazia Zilei Protecției Civile, cinci cadre ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava au fost înaintate în gradul următor înainte de termen.

Este vorba despre trei ofițeri și doi subofițeri, recunoscuți pentru profesionalismul, implicarea și rezultatele remarcabile obținute în activitate.

Evenimentul a avut loc în prezența prefectului județului Suceava, Traian Andronachi, a directorului Cancelariei Prefectului, Fediuc Cătălin, și a inspectorului-șef al ISU „Bucovina”, colonel Costică Ghiață.

Avansarea în grad reprezintă atât o onoare, cât și o responsabilitate sporită față de comunitatea suceveană pe care o protejează zilnic cu devotament.

„Astăzi, îi felicităm și le dorim o carieră de succes, marcată de performanță și realizări!”, transmit reprezentanții ISU Suceava.