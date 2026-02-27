A debutat Târgul Mărțișorului la Shopping City Suceava. Vicepreședintele CJ Suceava, Nicolae Robu, prezent la deschidere



O nouă ediție a Târgului Mărțișorului a început astăzi, 27 februarie 2026, la Shopping City Suceava, aducând în prim-plan creațiile autentice ale meșterilor populari din județ.

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural Bucovina, în parteneriat cu Shopping City Suceava. Obiectivul principal îl reprezintă promovarea și valorificarea mărțișoarelor tradiționale, precum și sprijinirea meșterilor care păstrează și transmit mai departe meșteșugurile artistice specifice zonelor etnografice sucevene.

Târgul se desfășoară în perioada 27 februarie – 3 martie 2026 și reunește 12 meșteri populari din județul Suceava. Aceștia expun lucrări reprezentative pentru mai multe domenii: prelucrarea lemnului și a pieilor, industria casnică textilă, încondeierea ouălor, confecționarea podoabelor și a ouălor cu mărgele, realizarea măștilor populare, împletiturile din materiale organice, dar și produse din alimentația tradițională.

Printre vizitatorii primei zile s-au numărat vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Nicolae Robu, și managerul Centrului Cultural Bucovina, Călin Brăteanu. Cei doi au parcurs standurile, au discutat cu meșterii și cu vizitatorii prezenți.

Vicepreședintele Nicolae Robu a declarat: „Am avut ocazia să stau de vorbă cu fiecare meșter popular în parte și să descopăr poveștile din spatele acestor creații. M-am bucurat să reîntâlnesc, printre expozanți, și o fostă colegă din școala gimnazială. La fiecare stand nu vezi doar mărțișoare, ci ani de muncă, răbdare și respect pentru tradiție. Sunt obiecte autentice, lucrate manual, care păstrează simboluri vechi și le aduc firesc în prezent. Îi invit pe suceveni să viziteze târgul și să aleagă mărțișoarele unicat, care aduc nu doar bucuria venirii primăverii, ci duc mai departe și identitatea noastră culturală”.

Specialiștii Centrului Cultural Bucovina subliniază varietatea și autenticitatea ofertei. Eutasia Rusu, expert etnograf, a precizat: „Vizitatorii pot găsi mărțișoare cioplite în lemn, decorate cu simboluri tradiționale, trifoi cu patru foi, măști, flori, mărțișoare cusute pe bumbac cu motive geometrice sau fitomorfe, mărțișoare pictate pe coajă de ou ori pe lemn, dar și mărțișoare realizate din mărgele.”

În zilele de 27 și 28 februarie (vineri și sâmbătă), copiii sunt invitați să participe la ateliere de confecționare a mărțișoarelor, coordonate de meșterii populari prezenți la târg. La finalul activităților, fiecare participant va pleca acasă cu propriul mărțișor realizat manual și cu o diplomă de participare oferită de organizatori.

Târgul poate fi vizitat zilnic în incinta Shopping City Suceava. Fiecare mărțișor achiziționat reprezintă un sprijin direct pentru meșterii populari și pentru conservarea tradițiilor locale.