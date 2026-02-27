Bărbat reținut de polițiști după ce a încălcat un ordin de protecție și a distrus brățara electronică de monitorizare



La data de 26 februarie 2026, în jurul orei 20:20, Poliția Municipiului Suceava a fost alertată de Dispeceratul de Monitorizare Electronică al IPJ Suceava cu privire la activarea simultană a două alerte: pătrundere într-o zonă interzisă (domiciliu/loc de muncă) și proximitate, generate de brățara electronică a unui bărbat de 44 de ani, față de o femeie de 46 de ani, protejată printr-un ordin de protecție.

Un echipaj al Biroului Ordine Publică s-a deplasat de urgență la fața locului, în zona blocului T92 de pe Bulevardul George Enescu, la barul SC Unirea SRL, unde se afla persoana protejată. Femeia a declarat că se afla la serviciu în local și că nu l-a văzut pe bărbat în zonă și nici în împrejurimi, acesta neîncercând să ia legătura cu ea.

Contactat telefonic, bărbatul nu a răspuns. Polițiștii s-au deplasat apoi la domiciliul acestuia, însă nu a răspuns nimeni la ușă. Având în vedere informația din alertă că bărbatul s-a depărtat de telefonul mobil asociat brățării, polițiștii au sunat din nou pe numărul acestuia. Telefonul a fost auzit sunând la etajul 9 al blocului, fiind abandonat.

Pentru identificarea și prevenirea oricărui eveniment cu impact asupra victimei, persoana protejată a fost preluată și însoțită de o patrulă de poliție. Pe raza cartierului George Enescu au fost suplimentate echipaje din dispozitivul de ordine publică, inclusiv din Secția Burdujeni, Inspectoratul Județean de Jandarmi Suceava și Poliția Locală Suceava, care au efectuat ample acțiuni de căutare.

În urma insistării la ușa locuinței, bărbatul de 44 de ani a deschis și a recunoscut că a aruncat brățara electronică de monitorizare pe geamul de la bucătărie. Deși inițial a refuzat să părăsească apartamentul, polițiștii au intervenit și l-au condus la sediul Poliției Municipiului Suceava.

În cauză a fost întocmit proces-verbal de constatare a infracțiunii flagrante pentru încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție. Ulterior, în baza probatoriului administrat, prin ordonanța din 27 februarie 2026, s-a dispus continuarea urmăririi penale față de suspect sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

încălcarea de către persoana împotriva căreia a fost emis un ordin de protecție a măsurilor prevăzute și dispuse prin ordinul de protecție (art. 18 alin. 1 din Legea nr. 26/2024, raportat la art. 12 alin. 1 lit. e din aceeași lege);

distrugere (art. 253 alin. 2¹ din Codul Penal).

Prin aceeași ordonanță, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore. Acesta urmează să fie prezentat Judecătoriei Suceava cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.