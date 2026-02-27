Primarul Vasile Rîmbu a prezentat starea municipiului Suceava: investiții record de 40 de milioane de lei în infrastructura rutieră în 2025



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Primarul Sucevei, Vasile Rîmbu, a prezentat, vineri, în plenul Consiliului Local Suceava raportul privind starea municipiului și principalele realizări ale administrației locale în anul 2025.

Potrivit datelor prezentate, bugetul local pe anul 2025 s-a încheiat echilibrat, cu venituri de aproximativ 520 de milioane de lei și un mic excedent bugetar. Primarul a subliniat că, față de anul 2024, municipalitatea a înregistrat venituri cu 32 de milioane de lei mai mici, în principal din cauza reducerilor operate la nivel național, inclusiv dispariția completă a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (48,6 milioane de lei mai puțin).

Aceste pierderi au fost parțial compensate prin creșterea încasărilor din impozite și taxe locale cu 14,4 milioane de lei, obținută prin îmbunătățirea gradului de colectare, nu prin majorarea cotelor. De asemenea, au fost înregistrate plusuri din activitățile piețelor și bazarului (3,6 milioane de lei), parcărilor publice (2 milioane de lei) și eliminarea pierderilor din activitatea ștrandului și a patinoarului (+1,5 milioane de lei). Au fost acoperite și diferențele la prețul energiei termice (14,3 milioane de lei) și subvențiile pentru transportul public urban (11,5 milioane de lei), municipalitatea continuând să asigure gratuitate pe mijloacele de transport în comun pentru aproximativ 50% dintre beneficiari.

Un aspect important evidențiat a fost achitarea integrală a datoriilor istorice de peste 100 de milioane de lei, prin reeșalonări și reprogramări, eliminându-se astfel toate penalitățile. La finalul anului, toate plățile curente erau achitate la zi.

În ceea ce privește investițiile, anul 2025 a înregistrat un record la capitolul reparații și modernizări rutiere: 40 de milioane de lei alocați (față de 20,4 milioane în 2023 și 28,9 milioane în 2024). Au fost modernizate integral 12 străzi și reparate alte 20, reprezentând aproximativ 10 km de carosabil.

Dintre străzile finalizate se remarcă șase din Cartierul Europa: Paris, Viena, Londra, Madrid, Berlin și Academician Emanuil Diaconescu. Au fost, de asemenea, finalizate sau avansate lucrări pe străzile Alonului, Ipemenon-Dabucești, Victor Dumitru Dacian, Eugen Lovinescu, Dobrilă-Eugen, Decebal, Aleea Jupiter, Leca Morariu și Aleea Venus.

În paralel, au fost efectuate plombări pe 7,6 km de străzi, înlocuite 965 de capace de cămine și 134 de guri de scurgere, ridicate borduri și realizate marcaje rutiere. Au fost amenajate pasarela și subpasarela, s-au creat noi locuri de parcare prin demolarea a 350 de garaje (1.288 locuri noi), au fost modernizate 10 locuri de joacă pentru copii și s-au efectuat intervenții în mai multe parcuri publice.

Primarul Vasile Rîmbu a anunțat că pentru anul 2026 sunt propuse investiții pe 21 de străzi (printre care Sublocotenent Turturică, Lev Tolstoi, Alexandru Voievod, Mircea Hrișcă, Crinului, Ștefan Răzvan, Emil Racoviță, Solidarității, Petru Comănești, Traian Țăranu – etapa a II-a și altele) și reparații pe alte 22 de străzi.

În derulare sau în pregătire se află proiecte europene majore: reabilitarea Curții Domnești, construcția unei noi grădinițe, reabilitarea și eficientizarea energetică a mai multor școli și clădiri publice, etapa a doua a proiectului de transport public metropolitan, precum și continuarea amenajărilor de spații verzi și locuri de joacă.

„Nu a fost simplu, nu a fost ușor, dar a fost frumos și ne-a mulțumit ceea ce am realizat”, a concluzionat primarul Vasile Rîmbu, exprimându-și convingerea că 2026 va aduce noi progrese semnificative pentru toți sucevenii.