Incendiu la o hală cu echipamente și scule electrice în comuna Coșna: prejudiciu estimat la 150.000 de lei

La data de 26 februarie 2026, în jurul orei 10:06, Poliția municipiului Vatra Dornei a fost sesizată telefonic prin S.N.U.A.U. 112 de către un localnic din zonă, care a raportat izbucnirea unui incendiu la o hală cu echipamente de lucru situată în comuna Coșna.

Echipa operativă deplasată la fața locului a constatat că incendiul s-a produs la un imobil cu destinația hală pentru depozitarea și utilizarea echipamentelor și sculelor electrice, construit din lemn și acoperit cu învelitoare metalică. Focul a izbucnit în zona în care se aflau mai mulți acumulatori electrici și s-a manifestat cu flacără deschisă, deteriorând pereții, acoperișul clădirii, precum și o parte semnificativă din echipamentele și sculele depozitate în interior.

La intervenție au participat mai multe echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Vatra Dornei al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bucovina” Suceava. Incendiul a fost localizat și lichidat în totalitate, fără a fi înregistrate victime umane și fără risc de propagare la alte clădiri sau gospodării din vecinătate.

Din primele verificări nu au rezultat indicii că incendiul ar fi fost provocat intenționat. Bunurile afectate nu erau asigurate împotriva incendiilor.

Cauza producerii incendiului a fost stabilită de specialiștii I.S.U. Bucovina ca fiind efectul termic al curentului electric, generat de un conductor electric defect.

Proprietarul halei a estimat declarativ prejudiciul material la aproximativ 150.000 de lei.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere din culpă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 255 alin. (1) din Codul Penal. Cercetările sunt continuate de lucrătorii Postului de Poliție Coșna, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vatra Dornei.