Incendiu la un atelier auto din Coșna:  O construcție de lemn și echipamente distruse. Cauză probabilă un scurtcircuit electric

Pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Poiana Stampei și Detașamentului Vatra Dornei, împreună cu lucrătorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Dorna Candrenilor, au intervenit joi cu patru autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD B2 pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o construcție cu destinație atelier de reparații autovehicule din localitatea Coșna.

Potrivit slt. Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, la sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la construcția din lemn, pe o suprafață de aproximativ 80 mp, fără pericol de propagare la vecinătăți. Au ars integral construcția și echipamentele specifice atelierului auto din interior.

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost stabilită ca fiind efectul termic al curentului electric, generat de un conductor electric defect sau neizolat corespunzător.

Nu au fost înregistrate victime omenești, iar intervenția a pompierilor a limitat pagubele materiale la construcția și dotările atelierului.