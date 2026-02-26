Primarul Radu Reziuc, arestat preventiv pentru 30 de zile în dosarul de violență în familie și lipsire de libertate



Judecătoria Suceava a admis joi propunerea Parchetului și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a primarului comunei Mitocu Dragomirnei, Radu Reziuc, cercetat pentru violență în familie, loviri sau alte violențe și lipsire de libertate în mod ilegal.

Măsura a fost luată după ce bărbatul de 40 de ani a fost reținut pentru 24 de ore miercuri seară de polițiștii din Salcea, în urma completării probatoriului într-un dosar deschis pe baza plângerii concubinei sale (41 de ani) și a fiicei acesteia (19 ani). Cele două au reclamat că în noaptea de 28/29 ianuarie 2026 au fost agresate fizic (inclusiv cu un obiect asemănător unui pistol), amenințate și împiedicate să părăsească locuința primarului până dimineața.

Judecătorul de drepturi și libertăți a considerat că există probe temeinice privind comiterea faptelor, pericolul de sustragere de la urmărire și riscul de influențare a martorilor sau de reiterare a infracțiunilor, în contextul poziției de autoritate a inculpatului și al antecedentelor de comportament agresiv.

Decizia poate fi contestată la Tribunalul Suceava.

Între timp, BPJ PSD Suceava l-a suspendat deja din partid pentru un an, la propunerea deputatului Eugen Bejinariu.

Funcția de primar este suspendată de drept pe durata arestării preventive.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava.