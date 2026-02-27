Ansamblu auto în valoare de 30.000 de euro indisponibilizat de polițiștii din Vadu Moldovei. Șoferul transporta cherestea fără documente legale



Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Vadu Moldovei au indisponibilizat un ansamblu auto în valoare de aproximativ 30.000 de euro și au confiscat o cantitate de 11,79 mc de cherestea rășinoase, după ce au depistat un transport ilicit de material lemnos în comuna Fântâna Mare.

Evenimentul a avut loc pe un drum comunal din satul Fântâna Mare, comuna Fântâna Mare, unde polițiștii au oprit pentru control un ansamblu rutier format din cap tractor și semiremorcă, condus de un bărbat din comuna Slatina.

În urma verificărilor, s-a constatat că șoferul transporta material lemnos fără a deține documente legale de proveniență. Ansamblul auto a fost condus la Ocolul Silvic Dolhasca pentru inventarierea încărcăturii.

La fața locului s-a prezentat un reprezentant al Gărzii Forestiere Suceava, care, împreună cu un reprezentant al Ocolului Silvic Dolhasca, a efectuat inventarierea. Rezultatul a arătat un volum de 11,79 mc de cherestea rășinoase, transportat fără proveniență legală. Întreaga cantitate a fost confiscată.

Mijlocul de transport, proprietatea conducătorului auto, a fost indisponibilizat și sigilat, valoarea acestuia fiind estimată la circa 30.000 de euro.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de transport al materialelor lemnoase neînsoțite de aviz de însoțire sau fără proveniență legală, faptă prevăzută și pedepsită de art. 151 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 331/2024 privind Codul Silvic.

Acțiunea face parte din verificările în dinamică derulate de polițiștii suceveni pentru combaterea transporturilor ilicite de material lemnos. Autoritățile atrag atenția asupra respectării legislației silvice și anunță continuarea controalelor în perioada următoare pentru identificarea și sancționarea celor care încalcă normele în vigoare.