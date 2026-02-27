Dezbatere publică la Fălticeni privind modificarea taxei de salubrizare. Au fost primite 37 de propuneri



USR Fălticeni anunță organizarea unei dezbateri publice privind proiectul de modificare și completare a Regulamentului de instituirea și administrare a taxei de salubrizare, joi, 5 martie 2026, de la ora 13:30, la Biblioteca Municipală „Eugen Lovinescu” din Fălticeni.

După încheierea perioadei de consultare publică (14 februarie 2026), proiectul inițiat de consilierii locali USR Mocanu Ania-Alina și Drăgușanu Octav-Anton intră în etapa dezbaterii publice, ca urmare a solicitării formulate de o asociație în termenul legal prevăzut de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională.

În intervalul de consultare au fost primite aproximativ 37 de propuneri și puncte de vedere din partea cetățenilor, agenților economici și organizațiilor interesate. Proiectul beneficiază și de susținerea unei petiții civice semnată de peste 700 de locuitori ai municipiului Fălticeni.

Inițiativa consilierilor USR își propune corectarea disfuncționalităților identificate în aplicarea regulamentului actual, asigurarea unei taxări mai echitabile și corelarea cu volumul real de deșeuri generat și cu utilizarea efectivă a serviciului de salubrizare.

„Această dezbatere este esențială pentru clarificarea tuturor aspectelor ridicate în spațiul public și pentru găsirea unei soluții corecte, transparente și sustenabile pentru întreaga comunitate”, transmit reprezentanții USR Fălticeni.

Toți cetățenii interesați sunt invitați să participe la eveniment și să contribuie cu opinii și propuneri în cadrul discuțiilor.

Proiectul urmează să fie supus aprobării Consiliului Local Fălticeni după finalizarea procesului de transparență și consultare publică.