Muzeul Național al Bucovinei invită sucevenii la vernisajul expoziției „Nostalgii”, semnată de artista Marcela Isabela (Călin) Dascălu

Muzeul Național al Bucovinei organizează miercuri, 4 martie 2026, ora 14:00, vernisajul expoziției personale „Nostalgii”, realizată de artista Marcela Isabela (Călin) Dascălu. Evenimentul va avea loc în Foaierul Muzeului de Istorie din Suceava, strada Ștefan cel Mare nr. 33, și va fi prezentat de drd. Delia Ioana Leizeriuc.

Marcela Isabela (Călin) Dascălu s-a născut în 1963 la Iași. A urmat cursurile Liceului de Artă „Octav Băncilă” din Iași între 1975 și 1982, iar în 1998 a absolvit Academia de Arte „George Enescu” din Iași, specializarea Grafică, la clasa profesorilor Mihai Tarași și Atena Simionescu.

Din 2004 este membră a Uniunii Artiștilor Plastici din România – Filiala Iași. Parcursul expozițional al artistei include numeroase expoziții personale, printre care la Casa Pogor (Iași), Muzeul Arta Lemnului și Hotel „Paradiso” din Mangalia, precum și participări constante la expoziții de grup în cadrul Salonului Anual al U.A.P. Iași, la Galeriile de Artă „Theodor Pallady”, Galeriile de Artă „Cupola” și la Bienala Internațională de Grafică Mică Iași.

De-a lungul carierei a fost distinsă cu premii I, premii pentru Pictură și Grafică, precum și diplome de excelență și de merit în competiții și saloane naționale și internaționale.

Pe lângă activitatea artistică, Marcela Isabela (Călin) Dascălu a fost profesor în învățământul vocațional artistic la Colegiul Tehnic „Gh. Asachi” din Iași și la Liceul de Artă „Octav Băncilă”. Formarea sa profesională a fost completată prin studii postuniversitare la Academia de Grafică din Varșovia și la Academia de Vară din Wolfsburg.

Expoziția „Nostalgii” va putea fi vizitată la Muzeul de Istorie din Suceava în perioada 4 martie – 5 aprilie 2026 și oferă publicului prilejul de a descoperi universul artistic al unei artiste recunoscute pentru sensibilitatea și profunzimea creației sale.

