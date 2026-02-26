Incendiu la o gospodărie din Oniceni – flăcările au cuprins casa și adăpostul de animale. Proprietarul a suferit un atac de panică



Pompierii militari din subunitățile Fălticeni și Dolhasca, împreună cu lucrătorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Cornu Luncii, intervin cu patru autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodărie din satul Oniceni, comuna Forăști.

Potrivit locotenent colonel Alin Găleată, purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, la sosirea echipajelor, flăcările se manifestau violent la casa de locuit și la adăpostul de animale, construcții corp comun pe o suprafață totală de aproximativ 200 de metri pătrați. Intervenția vizează împiedicarea propagării focului la alte construcții sau la vegetația din jur.

Proprietarul gospodăriei, un bărbat în vârstă de 76 de ani, a prezentat un atac de panică în urma evenimentului. Echipajul SMURD i-a acordat primele îngrijiri medicale la fața locului, însă bărbatul a refuzat ulterior transportul la o unitate spitalicească.

Pompierii acționează în continuare pentru lichidarea completă a incendiului și stabilirea cauzelor exacte. Nu au fost raportate alte victime sau pagube extinse în afara gospodăriei afectate.