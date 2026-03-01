Pompierii suceveni, mai aproape de credincioși: Acțiuni de informare preventivă în lăcașurile de cult din județ, în cadrul Săptămânii Protecției Civile



În contextul „Săptămânii Protecției Civile”, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bucovina” al Județului Suceava au desfășurat duminică acțiuni de informare preventivă în mai multe biserici și lăcașuri de cult din județ, imediat după săvârșirea Sfintei Liturghii.

Echipajele ISU au purtat discuții directe cu credincioșii, oferindu-le recomandări practice și esențiale pentru prevenirea incendiilor și a altor situații de urgență.

Printre temele abordate s-au numărat:

utilizarea în siguranță a surselor de încălzire (sobele, centralele termice, calorifere electrice);

verificarea și întreținerea instalațiilor electrice și de gaze;

supravegherea permanentă a copiilor;

comportamentul corect în cazul producerii unui cutremur;

importanța instalării detectoarelor de fum și monoxid de carbon în locuințe.

Prin aceste întâlniri, pompierii și-au propus să fie mai aproape de comunitate și să transmită mesaje preventive direct în spațiile unde oamenii se adună în număr mare, contribuind astfel la creșterea gradului general de siguranță al cetățenilor.

„Împreună facem din prevenție o prioritate!”, au subliniat reprezentanții ISU Suceava.