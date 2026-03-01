Peste 300 de persoane legitimate și 65 de amenzi aplicate în urma unei razii ample la Fălticeni și Gura



Serviciul Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava a organizat și coordonat în noaptea sâmbătă spre duminică o acțiune tip razie cu efective mărite în municipiul Fălticeni și în orașul Gura Humorului. Scopul principal al operațiunii a fost creșterea gradului de siguranță publică, asigurarea ordinii în mediul stradal și prevenirea faptelor antisociale și a comportamentelor de tip delictual.

La acțiune au participat polițiști din cadrul Poliției Municipiului Fălticeni, Poliției Orașului Gura Humorului și secțiilor rurale arondate, precum și efective din Serviciul Ordine Publică, Serviciul Investigarea Criminalității Economice și o grupă de luptători din Serviciul Acțiuni Speciale al IPJ Suceava. De asemenea, au fost angrenați și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava.

Dispozitivul a acționat atât preventiv, cât și reactiv, în zone cu risc sporit – parcuri, cluburi, discoteci, magazine cu program non-stop, săli de jocuri de noroc – și pe arterele rutiere principale, inclusiv pe DN2E care leagă cele două localități. Au fost organizate 6 filtre rutiere.

În urma raziei, polițiștii au legitimat peste 300 de persoane și au controlat 102 autovehicule. Au fost aplicate 65 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 50.000 de lei. Totodată, au fost reținute 3 permise de conducere și retrase 7 certificate de înmatriculare. Au fost constatate în flagrant 2 infracțiuni la regimul rutier, iar 85 de șoferi au fost testați cu aparatele etilotest și drugtest.

De asemenea, au fost verificate 11 săli de jocuri de noroc și 15 localuri de alimentație publică.

Inspectoratul de Poliție Județean Suceava anunță că astfel de acțiuni integrate, cu efective sporite, poliție – jandarmi, vor continua și în perioada următoare, obiectivul fiind creșterea sentimentului de siguranță în comunitățile din județul Suceava.