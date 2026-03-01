Detaliile accidentului de pe DN2H în Bădeuți: Autoturismul condus de o femeie a fost acroșat de un autobuz tractat



Un accident rutier s-a produs vineri seară, în jurul orei 20:55, pe DN2H în localitatea Bădeuți, orașul Milișăuți. Un autoturism Volkswagen a fost acroșat de un autobuz care circula tractat și a pătruns pe sensul opus de mers.

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Milișăuți, sesizați prin SNUAU 112, au constatat la fața locului că șoferița autoturismului Volkswagen circula regulamentar din direcția municipiului Rădăuți spre municipiul Suceava, când a fost lovită de autobuzul marca Otokar care se deplasa pe sensul opus, din direcția Suceava spre Rădăuți. Autobuzul Otokar era tractat de un alt autobuz marca Irizar, ambele aparținând societății S.C. Trans Nicolaescu S.R.L. Autobuzul Irizar nu a fost implicat în coliziune și nu a suferit avarii.

În urma impactului au rezultat avarii la partea din față-stânga a autoturismului și a autobuzului tractat. În cele două autobuze nu se aflau pasageri.

La fața locului a intervenit un echipaj al Serviciului de Ambulanță, care a acordat îngrijiri medicale șoferiței autoturismului. Aceasta a refuzat transportul la spital, neprezentând leziuni.

Toți cei trei conducători auto implicați au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ (0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat). Documentele de conducere și cele ale autovehiculelor erau valabile.

Polițiștii au stabilit că vina producerii accidentului aparține șoferului autobuzului tractat (Otokar), din comuna Cândești, județul Botoșani, care a încălcat regulile privind pătrunderea pe sensul opus și a produs un accident din care au rezultat pagube materiale. Acesta a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.215 lei și i s-a reținut permisul de conducere pentru 90 de zile.