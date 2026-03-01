Detaliile accidentului de la intrarea în Suceava: Doi tineri răniți după ce șoferul a pierdut controlul mașinii în curbă



Un accident rutier soldat cu doi răniți s-a produs vineri seară, în jurul orei 20:40, pe str. 22 Decembrie 1989 din municipiul Suceava, la intrarea în oraș dinspre localitatea Adâncata.

Un tânăr de 20 de ani din comuna Bălăceana care conducea un autoturism Audi A5 cu număr de circulație provizoriu, se deplasa dinspre Adâncata spre cartierul Burdujeni. Ajuns într-o curbă la dreapta, din cauza vitezei excesive, a pierdut controlul direcției, a părăsit partea carosabilă spre stânga și a intrat în coliziune frontală cu un arbore de pe marginea drumului.

În urma impactului au fost rănite două persoane aflate pe locurile din spate: un minor de 16 ani din comuna Bălăceana și o tânără de 17 ani din comuna Zvoriștea.

Ambii au primit primul ajutor la fața locului și au fost transportați la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Suceava. Diagnosticele stabilite au fost „escoriații mâna stângă” pentru minorul de 16 ani și „plagă cu escoriații mâna stângă” pentru tânăra de 17 ani. Cei doi nu au necesitat internare.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Documentele auto și permisul de conducere erau valabile.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului.