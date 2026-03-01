Accident rutier pe DJ 177C la Capu Câmpului: Un șofer băut a lovit un podeț și a intrat cu mașina într-o clădire



Un accident rutier soldat cu un rănit ușor s-a produs duminică dimineață, în jurul orei 5:20, pe DJ 177C, pe raza comunei Capu Câmpului, în direcția localității Valea Moldovei.

Potrivit anchetei polițiștilor, un tânăr de 23 de ani din comuna Capu Câmpului, care conducea un autoturism BMW, a părăsit partea carosabilă pe fondul vitezei excesive și al consumului de alcool, a acroșat un podeț și a fost proiectat în clădirea unui imobil.

În urma impactului a fost rănit ușor un tânăr de 18 ani, pasager în autoturism, care a fost transportat la unitatea medicală pentru acordarea de îngrijiri, dar nu a necesitat internare. Șoferul nu a suferit leziuni.

La testarea cu aparatul etilotest, conducătorul auto a prezentat o concentrație de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost transportat la spital pentru recoltarea probelor biologice de sânge.

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Gura Humorului, deplasați imediat la fața locului, au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului.