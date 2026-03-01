IPJ Suceava a participat la cel de-al doilea workshop ARTEMIS pentru protejarea biodiversității și combaterea infracțiunilor de mediu



Inspectoratul de Poliție Județean Suceava a participat la cel de-al doilea atelier de lucru organizat în cadrul proiectului internațional ARTEMIS – Sistem avansat de acțiune pentru protejarea biodiversității și investigarea încălcărilor legii.

Atelierul continuă seria de activități dedicate consolidării cooperării transfrontaliere între autoritățile române și ucrainene în domeniul prevenirii și combaterii infracțiunilor de mediu. În cadrul discuțiilor au fost abordate teme de actualitate precum: modalități eficiente de prevenire și combatere a braconajului cinegetic, procedee probatorii specifice în cercetarea infracțiunilor silvice și modul optim de intervenție la apelurile SNUAU 112 privind transporturile ilegale de material lemnos.

La eveniment au luat parte reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție Județean Suceava și ai Departamentului Principal al Poliției Naționale din Regiunea Cernăuți (Ucraina), parteneri în proiect, alături de specialiști din cadrul Direcției Silvice Suceava.

Proiectul ARTEMIS este finanțat prin Programul Interreg VI-A NEXT România-Ucraina 2021-2027 și se derulează în perioada 25 aprilie 2025 – 25 octombrie 2026. Valoarea totală a proiectului este de 377.111,01 euro, din care 339.399,90 euro reprezintă contribuția Uniunii Europene.

Prin participarea activă la aceste ateliere, Inspectoratul de Poliție Județean Suceava își consolidează capacitatea operațională și contribuie la eforturile comune de protejare a patrimoniului natural din zona de frontieră.