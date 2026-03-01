Șoferi băuți depistați în trafic în Drăgușeni și Preutești



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii din județul Suceava au înregistrat sâmbătă seară două cazuri separate de conducere sub influența băuturilor alcoolice pe drumuri locale din zonă.

Primul caz a fost constatat în jurul orei 20:40, pe DC 8, pe raza comunei Drăgușeni, în apropierea magazinului mixt „La Omul Drag”. O femeie din localitate, care conducea un autoturism Volkswagen, a fost oprită în trafic pentru control. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o concentrație de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătoarea auto a fost transportată la Spitalul Municipal Fălticeni, unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge.

Cel de-al doilea incident a avut loc în jurul orei 22:50, pe drumul comunal Hârtop – strada Nicolae Iorga, în satul Hârtop, comuna Preutești. Un bărbat de 31 de ani din satul Basarabi, comuna Preutești, care conducea un autoturism Land Rover, a fost oprit de polițiști. Testarea cu etilotestul a indicat o concentrație de 1,04 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În ambele cazuri, polițiștii au întocmit dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.