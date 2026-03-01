Mașină furată din Marea Britanie, descoperită de polițiștii de frontieră suceveni



Polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava au descoperit și indisponibilizat un autoturism în valoare de 55.000 de lei, care figura ca fiind furat din Marea Britanie.Evenimentul a avut loc vineri, 28 februarie 2026, în jurul orei 08.50, în localitatea Vicovu de Sus.

. În cadrul unei acțiuni specifice de combatere a traficului internațional cu autovehicule furate, polițiștii au identificat un autoturism staționat pe o stradă din localitate, purtând plăcuțe de înmatriculare britanice.

Imediat a fost contactat și proprietarul de drept – un bărbat din Vicovu de Sus. Verificările efectuate în bazele de date internaționale au scos la iveală că mașina este căutată de autoritățile britanice pentru furt, iar cartea de identitate a vehiculului este falsă.

Autoturismul a fost indisponibilizat și transportat la sediul Poliției de Frontieră Suceava. În cauză a fost deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de tăinuire, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals. Cercetările continuă sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, urmând a fi dispuse toate măsurile legale ce se impun.

Poliția de Frontieră Suceava reamintește cetățenilor să verifice cu atenție proveniența autovehiculelor achiziționate din străinătate și să sesizeze orice suspiciune de fraudă.