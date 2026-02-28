Accidentul cu două tinere rănite pe Bulevardul George Enescu din Suceava provocat de un șofer de 84 de ani din Sf. Ilie


Un accident rutier s-a produs sâmbătă seară, în jurul orei 18:40, pe Bulevardul George Enescu din municipiul Suceava.

Potrivit cercetărilor polițiștilor, un șofer în vârstă de 84 de ani din satul Sfântu Ilie, comuna Șcheia, a acroșat două tinere care traversau regulamentar pe o trecere de pietoni.

Echipajul Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Suceava, deplasat imediat la fața locului, a constatat că șoferul nu a acordat prioritate de trecere celor două tinere, ambele în vârstă de 21 de ani. În urma impactului, una dintre victime a suferit leziuni grave și a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Suceava pentru îngrijiri medicale de specialitate. Cea de-a doua tânără a fost rănită ușor.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Acesta deține permis de conducere valabil.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, urmând ca Parchetul competent să dispună măsurile legale.


