Cetatea 1932 Suceava debutează cu dreptul în 2026: Victorie categorică 4-0 la CS Gheorgheni

Cetatea 1932 Suceava a obținut o victorie clară și fără emoții, scor 4-0, în deplasarea din județul Harghita, împotriva echipei CS Gheorgheni, în cadrul etapei a XVIII-a a Seriei I din Liga a III-a.

Formația pregătită de Petre Grigoraș a controlat jocul de la un capăt la altul și a punctat de patru ori: Răzvan Gorovei a deschis scorul în minutul 29, Ruben Sumanariu a majorat în minutul 64, Cătălin Grosu a înscris în minutul 77, iar George Dănăilă a stabilit scorul final în minutul 83.

Cetatea 1932 Suceava a început partida în formula: Ciobanu – Codreanu, Pătrașcu, Perju, Grosu, Sumanariu, Frunză, Tucaliuc, Ferhaoui, Gorovei, Zaharia.

Rezerve: Feșteu – Vlad, Chelari, Bai, Nițu, Marian, Petraru, Răducan și Dănăilă. Antrenor: Petre Grigoraș.

După acest succes, echipa suceveană se menține pe locul al doilea în clasamentul Seriei I din Liga a III-a, cu 38 de puncte (11 victorii, 2 egaluri, 4 înfrângeri) și un golaveraj excelent de 50-20.

În etapa următoare, Cetatea 1932 Suceava va juca pe teren propriu, pe stadionul Areni, împotriva formației Viitorul Onești.