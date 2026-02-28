Cetatea 1932 Suceava debutează cu dreptul în 2026: Victorie categorică 4-0 la CS Gheorgheni


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Cetatea 1932 Suceava a obținut o victorie clară și fără emoții, scor 4-0, în deplasarea din județul Harghita, împotriva echipei CS Gheorgheni, în cadrul etapei a XVIII-a a Seriei I din Liga a III-a.

Formația pregătită de Petre Grigoraș a controlat jocul de la un capăt la altul și a punctat de patru ori: Răzvan Gorovei a deschis scorul în minutul 29, Ruben Sumanariu a majorat în minutul 64, Cătălin Grosu a înscris în minutul 77, iar George Dănăilă a stabilit scorul final în minutul 83.

Cetatea 1932 Suceava a început partida în formula: Ciobanu – Codreanu, Pătrașcu, Perju, Grosu, Sumanariu, Frunză, Tucaliuc, Ferhaoui, Gorovei, Zaharia.

Rezerve: Feșteu – Vlad, Chelari, Bai, Nițu, Marian, Petraru, Răducan și Dănăilă. Antrenor: Petre Grigoraș.

După acest succes, echipa suceveană se menține pe locul al doilea în clasamentul Seriei I din Liga a III-a, cu 38 de puncte (11 victorii, 2 egaluri, 4 înfrângeri) și un golaveraj excelent de 50-20.

În etapa următoare, Cetatea 1932 Suceava va juca pe teren propriu, pe stadionul Areni, împotriva formației Viitorul Onești.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR