Tabăra de Dezvoltare Personală „Proiectăm Viitorul Împreună” a reunit la Câmpulung Moldovenesc elevi talentați din 15 licee sucevene și centre de asistență socială

Asociația „EUROACTIV” Suceava, Hotel & Restaurant „Aldi” și Colegiul Silvic „Bucovina” din Câmpulung Moldovenesc, în parteneriat cu Inspectoratul Județean de Jandarmi Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Inspectoratul de Poliție al Județului Suceava, au organizat Tabăra de Dezvoltare Personală „Proiectăm Viitorul Împreună”. Evenimentul s-a desfășurat la sediul Colegiului Silvic „Bucovina”, oferind participanților o experiență completă de dezvoltare personală, sport, cultură și educație non-formală.

Cazarea elevilor a fost asigurată în condiții moderne la Internatul Școlar nou al Colegiului Silvic „Bucovina”, iar mesele cu hrană sănătoasă au fost pregătite de Hotel & Restaurant „Aldi” din Gura Humorului. Transportul participanților a fost realizat cu sprijinul Inspectoratului de Jandarmi al Județului Suceava.

Programul taberei a inclus o serie de activități variate și interactive, desfășurate pe parcursul celor patru zile:

• Cunoașterea orizontului local; • Competiție de fotbal – promovarea sportului în rândul tinerilor; • Seară de Cinema; • Ateliere interactive „Selfie – Misiune imposibilă”; • Jocuri recreative la Rarău Resort Bucovina; • Mișcări sănătoase prin dans, coordonate de coregrafa Georgiana Constantinescu; • Tehnici de autoapărare, susținute de antrenorul Mihai Rusu; • Bal mascat; • Tehnici de acordare a primului ajutor.

Punctul culminant al taberei a fost Festivitatea de premiere, prezidată de inspectorul școlar general adjunct Crăciun Petru, prof. Alina Cuciurean – directoarea Colegiului Silvic „Bucovina” Câmpulung Moldovenesc, comisar-șef Ionuț Epureanu – inspector-șef adjunct al IPJ Suceava și inspectorul-șef al Jandarmeriei Suceava, general de brigadă Ionel Postelnicu.

La tabără au participat elevi talentați din 15 licee sucevene, elevi din Centrele de asistență socială din Fălticeni și Gura Humorului, precum și elevi cu abilități sportive din Pătrăuți, oferindu-le tuturor șansa de a dezvolta abilități practice, de a interacționa și de a construi amintiri valoroase.

Organizatorii transmit sincere mulțumiri sponsorilor care au făcut posibilă desfășurarea acestei tabere: Inspectoratul de Jandarmi Suceava, Hotel & Restaurant ALDI Gura Humorului, Kalman Distribuție, S.C. Killer S.R.L., Grup Orizont, Grup Mușatinii, Fundația Umanitară Assist, S.C. XEI, S.C. Fetcom S.R.L., S.C. Adria S.R.L., Rarău Resort Bucovina din Câmpulung Moldovenesc și SC Maghebo SRL.

Acțiunea a fost coordonată de prof. Alina Cuciurean – directoarea Colegiului Silvic „Bucovina”, prof. Mihai Greciuc – președintele Asociației „EUROACTIV”, prof. Romeo Irinel Bolohan – vicepreședinte „EUROACTIV” și coregrafa Georgiana Constantinescu. Echipa de voluntari a fost formată din: Naomi Chihai, Bogdan Gălățanu, Edmund Incze, Kevin Macovei, David Petriuc, Paraschiva Moisei, Ionela Chindriș și Iustin Lup.