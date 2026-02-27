Aurel June, noul mijlocaș al Cetății 1932 Suceava: „Îți dorim mult succes și realizări frumoase!”



Cetatea 1932 Suceava anunță oficial transferul lui Aurel June, mijlocaș central în vârstă de 24 de ani, care se alătură lotului sucevean în această fereastră de iarnă a sezonului 2025-2026.

Fost internațional al României la categoria U19, Aurel June vine la Suceava după o experiență acumulată în mai multe campionate inferioare. În cariera sa, tânărul fotbalist a evoluat pentru cluburi precum Sporting Juniorul Vaslui, Minerul Lupeni, Jiul Petroșani și, cel mai recent, ACSM Reșița, de unde a făcut pasul către echipa din Liga a III-a a județului Suceava.

„Bine ai venit, Aurel June! Mijlocașul în vârstă de 24 de ani se alătură din această iarnă formației Cetatea 1932 Suceava. Îți dorim mult succes și realizări frumoase în tricoul Cetății!”, a transmis clubul prin intermediul comunicatului oficial.

Cu o tehnică bună, capacitate de efort și experiență în jocul de construcție, Aurel June este așteptat să aducă un plus de calitate la mijlocul terenului echipei pregătite de staff-ul tehnic al Cetății. Transferul său face parte din strategia de întărire a lotului pentru partea secundă a campionatului, în care sucevenii își propun să rămână în zona fruntașă a seriei.

Aurel June va purta culorile Cetății 1932 Suceava începând cu următoarele etape ale Ligii a III-a.