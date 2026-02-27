Județul Suceava domină topul național cu cel mai mare volum de țigarete de contrabandă capturate în 2025, cu aproape 40 de milioane de țigarete confiscate 



Autoritățile române au confiscat în 2025 circa 212 milioane de țigarete de contrabandă, în valoare estimată pe piața neagră de aproximativ 197,5 milioane de lei, potrivit datelor centralizate pe platforma StopContrabanda.ro. Volumul reprezintă o creștere spectaculoasă față de 2024, când au fost capturate circa 55,5 milioane de țigarete (valoare 53,7 milioane lei), ceea ce indică o intensificare semnificativă a activităților de combatere a traficului ilicit.

Datele agregate arată că 2025 a marcat un record al capturilor din ultimii ani, cu o creștere de aproape patru ori față de anul anterior. Aceasta vine pe fondul unor operațiuni ample și al cooperării instituționale, deși piața neagră a înregistrat și ea o evoluție ascendentă.

Creșterea pieței ilicite, conform studiului Novel Studiul Novel Research indică o medie anuală a comerțului ilicit cu produse din tutun de 10,6% în 2025, față de 9% în 2024 – cea mai mare creștere anuală înregistrată din 2014 până în prezent. În noiembrie 2025, nivelul a atins 12,6% din consumul total, cel mai ridicat din ultimii șase ani.

Distribuția capturilor pe regiuni și județe Cele mai mari volume au fost înregistrate în zonele de frontieră, influențate de diferențele de preț față de state non-UE:

Sud : 73,47 milioane țigarete (87,33 milioane lei)

: 73,47 milioane țigarete (87,33 milioane lei) Nord-Est : 45,36 milioane țigarete (25,5 milioane lei)

: 45,36 milioane țigarete (25,5 milioane lei) Vest: 33,24 milioane țigarete (20,9 milioane lei)

La nivel de județe, topul este dominat de:

Suceava – 39,5 milioane țigarete (22,9 milioane lei)

– 39,5 milioane țigarete (22,9 milioane lei) Constanța – 40,9 milioane țigarete (47 milioane lei)

– 40,9 milioane țigarete (47 milioane lei) Timiș – 26 milioane țigarete (peste 13 milioane lei)

Operațiuni majore din 2025 Anul a adus destructurări importante ale rețelelor infracționale. În aprilie, în Suceava, au fost confiscate peste 32,17 milioane de țigarete după 26 de percheziții în mai multe județe și București. În Timiș, o captură record de 25 milioane de țigarete a fost realizată prin cooperare internațională. În august, la Șelimbăr (Sibiu), a fost descoperită o fabrică ilegală cu peste 61 tone de tutun și 23,3 milioane țigarete, prejudiciu estimat la peste 180 milioane lei.

Metodele rețelelor au devenit mai sofisticate: țigarete ascunse în truse de scule, compartimente tehnice ale navelor sau modificări structurale ale autovehiculelor. În noiembrie, în Prahova, a fost identificată o fabrică neautorizată de dispozitive electronice de vapat cu peste 169.000 de produse (valoare ~16,7 milioane lei).