Trafic rutier blocat temporar din cauza unui accident pe ruta Rădăuți – Suceava, în zona Bădeuți: coliziune între autoturism și două autocare

Un accident rutier serios a avut loc vineri seara în zona localității Bădeuți, pe drumul care leagă Rădăuți de Suceava.

Potrivit slt Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, un autoturism a intrat în coliziune cu un autocar ce tracta alt autocar.

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Rădăuți cu o autospecială de stingere dotată cu modul pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, sprijinite de un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță Suceava.

În evenimentul rutier au fost implicate trei persoane și se află sub monitorizarea echipajului SAJ. Una dintre persoanele monitorizate de către echipajul medical a primit îngrijiri medicale la locul evenimentului și ulterior a refuzat transportul la spital.

Traficul rutier pe ruta Rădăuți – Suceava este blocat în zonă. Șoferii sunt rugați să evite sectorul respectiv și să folosească rute ocolitoare, până la degajarea carosabilului și finalizarea cercetărilor.

Polițiștii rutieri efectuează cercetări la fața locului pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor exacte în care s-a produs accidentul.