Luna Francofoniei 2026 la Suceava: Alianța Franceză aniversează 5 ani cu un program amplu de manifestări culturale și educative

De mai bine de 20 de ani, luna martie este marcată la Suceava prin manifestări cultural-artistice și științifice dedicate Zilei Internaționale a Francofoniei, sărbătorită pe 20 martie. În acest an, Alianța Franceză din Suceava, care aniversează 5 ani de existență, propune un calendar bogat de activități adresate elevilor, studenților, profesorilor, francofonilor, francofililor și publicului larg sucevean.

Luna Francofoniei debutează pe 2 martie cu stagiul studenților masteranzi de la Institutul Superior al Profesoratului și al Educației (INSPE) din Reims, Franța. Este a doua serie de studenți francezi care ajung la Suceava în acest an academic, fiind primiți de Alianța Franceză și de șase unități de învățământ partenere: Școala nr. 3, Liceul cu program sportiv, Liceul de informatică „Spiru Haret”, Colegiul tehnic „Al. I. Cuza” Suceava, Liceul tehnologic „Mihai Eminescu” din Dumbrăveni și Liceul teoretic „Iorgu Vârnav Liteanu” din Liteni.

Pe 4 martie, sub genericul „Le chanteur du mois”, va avea loc o nouă întâlnire cu muzica franceză, animată de Frederic Castel, profesor la INSPE Reims. Invitata lunii martie este cântăreața și compozitoarea Cat Loris, care va vorbi despre cariera sa muzicală și despre proiectele de viitor.

O nouă activitate dedicată studenților, „La journée des étudiants à l’Alliance Française de Suceava”, se va desfășura în parteneriat cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, oferindu-le tinerilor ocazia de a descoperi activitățile și proiectele francofone ale instituției.

Pe 11 martie, Alianța Franceză din Suceava este partener tradițional în cadrul manifestării „Luna poeților”, organizată de Biblioteca Universitară și Colegiul tehnic „Mihai Băcescu” din Fălticeni, dedicată poeziei francofone.

Joi, 12 martie, va avea loc atelierul de formare „Utilisation de l’intelligence artificielle dans la didactique du FLE”, susținut de Arunkumar Santhalingam de la IFRINA, Pondichery, India. Atelierul este organizat în rețeaua Alianțelor Franceze din România și se adresează profesorilor de limba franceză și studenților de la specializarea franceză.

18 martie aduce două evenimente importante: concursul de cultură generală și creație literară „La Plume d’or”, dedicat cursanților Alianței Franceze, organizat în parteneriat cu Asociația Défense de la langue française din Paris, și spectacolul „Rinocerii” de Eugen Ionescu, în regia lui Alain Timar, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec”.

Pe 19 martie, proiectul „Itinéraires francophones” continuă cu tema „Departements et régions de la France: Alsace”, propunând o călătorie imaginară în una dintre cele mai frumoase regiuni ale Franței. Activitatea este organizată în parteneriat cu Asociația Seniorilor Bucovinieni.

În cadrul „După-amiezilor francofone” vor avea loc mai multe activități organizate de unități de învățământ în parteneriat cu Alianța Franceză: „Paroles en action” (Colegiul Național „Petru Rareș”), „La Francophonie partagée” (Colegiul Național „Mihai Eminescu” și Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” – 18 martie) și „Les couleurs de la Francophonie” (Școala Gimnazială nr. 1 Suceava și Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” din Siret – 25 martie).

De asemenea, va avea loc o nouă întâlnire „Rencontres-lectures avec des écrivains francophones”, moderată de scriitorul Nicolae Romulus Dărămuş. Invitata lunii este conf. univ. dr. Raluca Dimian, care va prezenta actualitatea literară tunisiană.

Punctul de atracție major al lunii va fi cea de-a VII-a ediție a Festivalului Filmului Francez la Suceava (19-22 martie), organizat în parteneriat cu Institutul Francez din România, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Casa Studenților și Teatrul Municipal „Matei Vișniec”. Publicul va putea viziona 7 filme franceze recente, premiate la festivaluri internaționale de prestigiu (Cannes, Veneția, Locarno), în secțiuni precum Panorama filmelor anului, Competiția tinere talente sau Filme pentru întreaga familie.

Pe 21 martie, Alianța Franceză este partener al spectacolului-concurs județean „Soyons francophones”, organizat de Inspectoratul Școlar Județean Suceava în colaborare cu Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării și Asociația Română a Profesorilor Francofoni (ARPF).

Luna Francofoniei se va încheia pe 28 martie cu „Le Salon littéraire francophone”, activitate dedicată literaturii francofone actuale, realizată în parteneriat cu Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” din Suceava.

Mai multe informații și programul complet al manifestărilor pot fi consultate pe pagina de Facebook a Alianței Franceze din Suceava și pe site-ul oficial: https://afsuceava.ro.