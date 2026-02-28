Gaz metan pentru mii de locuitori din Șcheia: Contract semnat pentru Mihoveni și Sfântu Ilie



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Mii de locuitori ai comunei Șcheia din județul Suceava vor beneficia de rețea de gaz metan în maxim doi ani. Primarul comunei, Cristian Burac, a anunțat semnarea contractului pentru proiectarea și execuția lucrărilor în satele Mihoveni și Sfântu Ilie.

Primarul comunei Șcheia, Cristian Burac, a semnat cu firma INSTGAZ SRL din Târgu Mureș contractul pentru realizarea unei rețele noi de distribuție a gazului metan în satul Mihoveni și extinderea rețelei existente în satul Sfântu Ilie.

„Discutăm aici despre un proiect pe care ni-l doream realizat de multă vreme. Este vorba despre înființarea unei rețele noi de gaz metan în Mihoveni și de extinderea celei deja existente în satul Sf. Ilie. Banii vin prin intermediul programului Anghel Saligny. Noi am făcut toate demersurile necesare și sperăm ca firma să fie serioasă și să avem rezultate în termenele contractate”, a declarat primarul Cristian Burac.

Firma INSTGAZ SRL a câștigat licitația pentru proiectare și execuție. Edilul speră ca lucrările de săpături să înceapă la finalul lunii iulie 2026.

Proiectul are o perioadă de implementare de 24 de luni și o valoare de aproximativ 2,5 milioane de lei.