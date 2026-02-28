Start perfect în 2026: Șoimii Gura Humorului câștigă cu 1-0 în fața Bucovinei Rădăuți



Șoimii Gura Humorului a început anul competițional cu o victorie muncită și meritată, scor 1-0, în fața formației Bucovina Rădăuți, în etapa a XVIII-a a Seriei I din Liga a III-a, potrivit https://soimiigurahumorului.com

Partida a debutat ideal pentru echipa pregătită de antrenorul local. În minutul 5, Lorand Fülöp a înscris un gol superb, cu un șut plasat la colțul lung, fără nicio șansă pentru portarul advers. Acel unic gol a făcut diferența pe tabelă până la final.

Meciul a fost unul deschis, cu ocazii de ambele părți. Ambele echipe au lovit câte o bară, dar determinarea, disciplina tactică și organizarea impecabilă a Șoimilor au făcut diferența. Alb-albaștrii au gestionat cu maturitate momentele cheie ale jocului și au demonstrat încă o dată de ce ocupă primul loc în clasament.

La finalul partidei, marcatorul golului, Lorand Fülöp, a declarat: „Un meci destul de greu, pe un teren dificil, dar am arătat încă o dată că suntem echipa de pe primul loc. Ne bucurăm de cele trei puncte și ne concentrăm pe meciul următor! Și nu în ultimul rând mulțumim suporterilor care au venit azi la meci și ne-au susținut. Împreună suntem mai puternici!”

Aproximativ 400 de suporteri au fost prezenți pe stadion și au susținut necondiționat echipa pe tot parcursul întâlnirii, creând o atmosferă de adevărat derby local.

Cu această victorie, Șoimii Gura Humorului obțin trei puncte extrem de importante și continuă să conducă clasamentul Seriei I din Liga a III-a.