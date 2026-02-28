Accident rutier pe Bulevardul George Enescu din Suceava: Două femei transportate la spital



Un accident rutier s-a produs în această seară pe Bulevardul George Enescu din municipiul Suceava, în care au fost implicate două femei.

Potrivit slt. Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava au intervenit la fața locului cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD de Terapie Intensivă Mobilă (TIM), cu sprijinul unui echipaj tip C de la Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ) Suceava.

Cele două victime, ambele femei, sunt conștiente și cooperante.

Ele au primit îngrijiri medicale de la cele două ambulanțe încadrate cu medic și vor fi transportate la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean Suceava pentru investigații suplimentare.

Cauzele și împrejurările exacte în care s-a produs accidentul sunt cercetate de polițiștii suceveni.