Cod Galben de ceață în zona joasă a județului Suceava: vizibilitate redusă sub 200 m, izolat sub 50 m

Administrația Națională de Meteorologie a emis duminică dimineața o atenționare Cod Galben de ceață valabilă în această dimineață, de la ora 9:00 până la ora 12:00, pentru întreaga zonă joasă a județului Suceava.

Ceața va determina o vizibilitate redusă, local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri, ceea ce poate favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau a chiciurei.

Atenționarea vizează zeci de localități, printre care: Suceava, Fălticeni, Rădăuți, Cajvana, Vicovu de Sus, Dolhasca, Siret, Liteni, Marginea, Salcea, Dumbrăveni, Cornu Luncii, Udești, Arbore, Mălini, Șcheia, Verești, Preutești, Bosanci, Baia, Zvoriștea, Todirești, Vicovu de Jos, Păltinoasa, Frătăuții Noi, Dărmănești, Forăști, Milișăuți, Frătăuții Vechi, Fântânele, Grănicești, Râșca, Boroaia, Ipotești, Vadu Moldovei, Volovăț, Rădășeni, Horodnic de Sus, Dornești, Cacica, Dolhești, Moara, Horodniceni, Satu Mare, Adâncata, Vulturești, Bogdănești, Bilca, Mitocu Dragomirnei, Hânțești, Pătrăuți, Stroiești, Bălcăuți, Iaslovăț, Zamostea, Siminicea, Voitinel, Grămești, Pârteștii de Jos, Calafindești, Drăgoiești, Drăgușeni, Gălănești, Botoșana, Horodnic de Jos, Berchisesti, Bunești, Ilișești, Fântâna Mare, Mușenița, Comănești, Hârtop, Poieni-Solca, Șerbăuți, Ciprian Porumbescu, Burla și Bălăceana.

Conducătorii auto și pietonii sunt sfătuiți să circule cu prudență sporită, să folosească luminile de întâlnire și să păstreze o distanță de siguranță față de vehiculul din față.