Trei bărbați beți și fără permis au condus pe rând un autoturism , fiind opriți lângă Gura Humorului: Ei au schimbat locurile în mașină pentru a-l ascunde pe șofer

Un caz ieșit din comun de conducere sub influența alcoolului și fără permis a fost descoperit în noaptea de 1 spre 2 martie pe DN17, în zona trecerii la nivel cu calea ferată din Bogdăneasa, în afara orașului Gura Humorului.

Patrula de serviciu din cadrul Postului de Poliție Rurală Gura Humorului (SPR10) a oprit în jurul orei 00:30 un autoturism Ford care circula haotic, din direcția Frasin spre Suceava. La volan (pe locul din dreapta) a fost identificat un bărbat de 54 de ani din comuna Stulpicani. Pe locul din mijloc se afla un bărbat de 30 de ani din comuna Comănești, iar pe locul din stânga un tânăr de 25 de ani din comuna Stulpicani.

Polițiștii au observat că, în momentul opririi, șoferul real a schimbat rapid locul cu unul dintre pasageri.

Testarea cu aparatul etilotest a relevat următoarele:

Bărbatul de 54 de ani (inițial pe locul din dreapta) – 1,18 mg/l alcool pur în aerul expirat;

Bărbatul de 30 de ani (locul din mijloc) – 0,86 mg/l alcool pur în aerul expirat;

Tânărul de 25 de ani (locul din stânga) – 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Din declarațiile verbale ale celor trei a reieșit că autoturismul a fost condus pe rând de fiecare dintre ei: de la Stulpicani până în satul Doroteia de către bărbatul de 54 de ani, apoi până în orașul Frasin de către bărbatul de 30 de ani, iar din Frasin până la locul opririi de către tânărul de 25 de ani. Toți trei au recunoscut că au consumat alcool înainte și în timpul deplasării.

Verificările în bazele de date ale Poliției Române au confirmat că niciunul dintre cei trei nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Cei trei au fost de acord cu recoltarea probelor biologice de sânge și au fost conduși la Spitalul Orășenesc Gura Humorului.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Compartimentului Rutier din cadrul Poliției Orașului Gura Humorului, sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

conducere pe drumurile publice a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice (art. 336 alin. 1 Cod Penal);

conducere fără permis (art. 335 alin. 1 Cod Penal);

încredințarea unui vehicul unei persoane fără permis și sub influența alcoolului (art. 335 alin. 3 Cod Penal).