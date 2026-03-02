Mărțișor de Suflet – spectacol caritabil la Marginea, dedicat familiei Pașcaniuc din Ciumârna care și-a pierdut casa într-un incendiu



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Asociația Reper Etnocultural Identitar, în parteneriat cu Primăria Comunei Marginea, organizează duminică, 8 martie 2026, începând cu ora 16:00, la Căminul Cultural din Marginea, spectacolul caritabil „Mărțișor de Suflet”. Evenimentul reunește artiști, ansambluri tradiționale, copii și tineri talentați din Bucovina într-un gest de solidaritate pentru familia Pașcaniuc din satul Ciumârna, al cărei cămin a fost mistuit de un incendiu devastator în noaptea de 18 ianuarie 2026.

Familia Pașcaniuc – părinți, bunici și cei trei copii mici (David – 6 ani, Erica – 4 ani și Eva Ioana – doar 1 an) – a scăpat cu viață datorită plânsului fetiței Eva Ioana, al cărei nume înseamnă „viață”. Focul le-a luat totul: casă, bunuri, amintiri. Acum îi așteaptă o muncă uriașă de reconstrucție și refacere a vieții de zi cu zi.

Pe scena Căminului Cultural vor urca: Angelica Flutur, Sorin Filip, Diana Lungu și Grupul ,,Datini Mărginene”, Ionela Popescu, Liliana Ursachi și Grupul ,,Floricele Vicovene”, Maria Țugui, Melania Tiron de la DimmaS Music Academy, Grupul ,,Ceramik ART”, Ansamblul ,,Cununa Olarilor Bucovineni”, elevi ai Școlii de canto Voice Art by Patricia Buliga, elevi ai Liceului Tehnologic ,,Ion Nistor”, Vicovu de Sus.

Programul va împleti momente muzicale, tradiționale și artistice cu mesaje de speranță, celebrând totodată Ziua Mamei și venirea primăverii. Spectacolul este gândit ca o punte între creație și comunitate, un cadru al generozității și al sufletelor deschise.

Accesul publicului se face pe bază de donație, integral în sprijinul reconstrucției casei familiei Pașcaniuc. Biletele pot fi rezervate sau informații suplimentare se pot obține la numerele de telefon: 0746 267 369 sau 0755 412 618.

Evenimentul se bucură de implicarea voluntarilor Asociației REI, a Primăriei Comunei Marginea, a Print All Rădăuți, a Școlii de canto Voice Art by Patricia Buliga, a Liceului Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus, a membrilor familiei afectate, artiștilor, sponsorilor, elevilor și părinților.

„Pe scena sufletului, unde primăvara scrie primele acorduri, iar dragostea de mamă vibrează în fiecare notă, prinde viață Mărțișorul de suflet, dăruit din inimă de artiști minunați, copii și tineri care, împreună, vor spune o poveste muzicală plină de emoție și iubire necondiționată, în sprijinul speranței și al binelui”, transmit organizatorii.