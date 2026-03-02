Tribunalul Suceava înlocuiește arestul preventiv cu arestul la domiciliu pentru primarul Radu Reziuc



Tribunalul Suceava a admis, luni, contestația formulată de inculpatul Reziuc Radu Constantin și a desființat în totalitate încheierea Judecătoriei Suceava din 26 februarie 2026 prin care fusese dispusă arestarea sa preventivă.

În rejudecare, instanța superioară a respins propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava privind arestarea preventivă și a dispus, în schimb, luarea măsurii arestului la domiciliu față de Reziuc Radu Constantin pe o durată de 26 de zile, începând de astăzi, 2 martie 2026, și până la data de 27 martie 2026, inclusiv.

Inculpatul are obligația de a nu părăsi imobilul în care locuiește fără permisiunea organului judiciar. De asemenea, i s-au impus și următoarele obligații:

să se prezinte în fața organelor judiciare ori de câte ori este chemat;

să nu comunice, pe nicio cale, cu anumite persoane indicate de instanță.

Supravegherea respectării obligațiilor a fost încredințată Inspectoratului de Poliție Județean Suceava – Serviciul de Investigații Criminale – Biroul Supravegheri Judiciare.

Tribunalul a atras atenția inculpatului că, în cazul încălcării cu rea-credință a măsurii sau a obligațiilor, arestul la domiciliu poate fi înlocuit cu arestarea preventivă. Instanța a dispus punerea de îndată în libertate a lui Reziuc Radu Constantin de sub puterea mandatului de arestare preventivă, dacă nu este deținut în altă cauză.

Decizia pronunțată astăzi, 2 martie 2026, este definitivă.

Cercetările în dosar continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava.

Primarul comunei Mitocu Dragomirnei a fost arestat joi de Judecătoria Suceava fiind cercetat pentru violență în familie, loviri sau alte violențe și lipsire de libertate în mod ilegal.

Măsura a fost luată după ce bărbatul de 40 de ani a fost reținut pentru 24 de ore miercuri seară de polițiștii din Salcea, în urma completării probatoriului într-un dosar deschis pe baza plângerii concubinei sale (41 de ani) și a fiicei acesteia (19 ani). Cele două au reclamat că în noaptea de 28/29 ianuarie 2026 au fost agresate fizic (inclusiv cu un obiect asemănător unui pistol), amenințate și împiedicate să părăsească locuința primarului până dimineața.