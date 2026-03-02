Primarul comunei Vatra Moldoviței, Virgil Saghin, condamnat la trei ani de închisoare de Curtea de Apel Iași după ce fusese achitat de Tribunal



Curtea de Apel Iași a admis, luni, apelul formulat de Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași și a desființat parțial sentința de achitare pronunțată de Tribunalul Iași la 14 ianuarie 2025 în dosarul nr. 3595/99/2021.

În urma rejudecării, instanța a dispus următoarele:

Procesul penal împotriva inculpatului Meșler Stelian a încetat ca urmare a decesului acestuia, pentru complicitate la abuz în serviciu.

a încetat ca urmare a decesului acestuia, pentru complicitate la abuz în serviciu. Inculpații Saghin Virgil, Niga Gabriel și Boca Ana au fost condamnați fiecare la câte 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu (3 acte materiale), prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal.

Fiecăruia i s-a aplicat și pedeapsa complementară de 3 ani constând în interzicerea drepturilor de a fi ales în autorități publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție de conducere într-o persoană juridică de drept public. Au fost aplicate și pedepsele accesorii corespunzătoare.

Pentru inculpata Boca Ana, Curtea a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe un termen de 4 ani. Pe durata termenului de supraveghere, aceasta trebuie să respecte mai multe măsuri de supraveghere (prezentarea la Serviciul de Probațiune Suceava, anunțarea schimbării locuinței sau a locului de muncă etc.), să frecventeze un program de reintegrare socială și să presteze 100 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității la Școala Gimnazială Vatra Moldoviței sau Școala Gimnazială Frasin (cu excepția cazului în care starea de sănătate nu îi permite).

Cei trei inculpați au fost obligați să plătească fiecare câte 5.000 lei cheltuieli judiciare. Curtea a menținut sechestrul asigurător instituit asupra bunurilor lor până la concurența acestei sume.

Decizia pronunțată astăzi, 2 martie 2026, este definitivă.

Cazul a vizat fapte de abuz în serviciu comise în exercitarea unor funcții publice, anchetate de procurorii DNA Iași.

Potrivit procurorilor anticorupție, Saghin Virgil, Niga Gabriel și Boca Ana, în calitate de primar, viceprimar, respectiv secretar general al comunei Vatra Moldoviței, ar fi angajat în mod nelegal, în cadrul primăriei pe care o conduceau, pe inculpații Mețler Stelian (consilier IA la Compartimentul „Protecția mediului” din cadrul aparatului de specialitate al primarului) și Burlacu (fostă Iancu) Simona-Elena (administrator public în cadrul aparatului de specialitate al primarului).

În rechizitoriu se arată că angajările la Primăria Vatra Moldoviței, făcute la 22 iunie 2020 în cazul lui Mețler Stelian, respectiv 16 decembrie 2020 în cazul lui Burlacu (fostă Iancu) Simona-Elena, ar fi fost doar unele formale și superficiale, lipsite de conținut și fără scop legal, ci doar cu scop de moment, respectiv acela de a crea celor doi inculpați vocația pentru a îndeplini condițiile detașării la ABA „Prut-Bârlad”. Pe lângă caracterul formal și fictiv, aceste angajări s-ar fi realizat în baza unor proceduri derulate în mod abuziv și cu încălcarea prevederilor legale în domeniu (prevăzute de Codul administrativ, Codul muncii etc).

La câteva zile de la angajare, respectiv la 30 iunie și 22 decembrie 2020, inculpații Saghin Virgil, Niga Gabriel și Boca Ana ar fi aprobat detașarea inculpaților Mețler Stelian și Burlacu Simona-Elena la Administrația Bazinală de Apă (ABA) „Prut-Bârlad”.

Aceste detașări s-ar fi făcut cu aprobarea directorului Administrației Bazinale de Apă (ABA) „Prut-Bârlad”, inculpatul Avram Petru, care i-ar fi încadrat pe cei doi inculpați pe posturi de ingineri, deși aceștia nu aveau studii de specialitate în domeniul respectiv.

Prin aceste demersuri, cei doi „ingineri” ar fi obținut foloase necuvenite constând în drepturile salariale de care au beneficiat în mod nelegal, în sumă totală de 53.385 lei (Mețler Stelian – 46.968 lei și Burlacu (fostă Iancu) Simona-Elena – 6.417 lei).